ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Ображений Лазарєв звинуватив Грузію у провалі на Євробаченні: що трапилося

156.1тЧитати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв, який представляв країну на міжнародному вокальному конкурсі Євробачення-2019 і посів там третє місце, звинуватив у поразці грузинське журі. Детальніше про його виступ читайте тут.

Так, Лазарєв, після того, як у мережі оприлюднили всі бали суддівського голосування, наїхав на Грузію, бо професійне журі країни дало йому останнє місце. Про це Сергій написав на особистій сторінці в Instagram (відео виступу Лазарєва дивіться в кінці новини).

Читайте всі подробиці фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2019.

Сергій Лазарєв на Євробаченні

Сергій Лазарєв на Євробаченні

"Ось вони красені! Всі члени журі Грузії поставили мій виступ на останнє місце. Ви серйозно?" — їдко написав у соцмережі ображений Лазарєв.

Новини
"Забрав половину фанатів!" Галкін полетів до Ізраїлю "виправити помилки" Лазарєва на Євробаченні

Зазначимо, за оцінками грузинського журі Лазарєву дісталася 26 позиція без єдиного балу. При цьому його результат за підсумками голосування суддів Грузії набагато нижчий, ніж в аутсайдерів конкурсу, які у фіналі посіли останні позиції (Великобританія, Білорусь і Німеччина). Детальніше про те, хто став "головним провалом" Євробачення-2019, читайте тут.

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні

Instagram @lazarevsergey

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні

Instagram @lazarevsergey

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні

Instagram @lazarevsergey

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Особа
Сергій Лазарєв
Тег
Євробачення
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
37
117
Смішно
15
Цікаво
17
Сумно
23
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Забралов Ник
Забралов Ник
психологія русоватоміра ( їм ніколи не збагнути і не виправитися) залізло, спалило клуню у сусіда, пограбувало амбар, зґвалтувало рідних, повбивало, іт.д. а потім - морду чайником : " ати чьо абідєлся? вот гад! мишєбратья, карєша.. вот гад.." ну шо ти з них візьмеш інфантів. дитяча нерозвинена психологія...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ронович Рон
Ронович Рон
Кто-то ещё смотрит это говно под названием " Евровидение", после того как Джамала победила, стало сразу всё понятно с этим политическим шоу.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
пускай этот ублюдочный лазарев скажет спасибо Грузии что не послала его нахуй.Осетию в Грузии помнят хорошо.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ронович Рон
Ронович Рон
Sirko Bogdan, Цхенвал ублюдок тоже помнит, как грузиняки их убивали.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки