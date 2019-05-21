Ображений Лазарєв звинуватив Грузію у провалі на Євробаченні: що трапилося

Російський співак Сергій Лазарєв, який представляв країну на міжнародному вокальному конкурсі Євробачення-2019 і посів там третє місце, звинуватив у поразці грузинське журі. Детальніше про його виступ читайте тут.
Так, Лазарєв, після того, як у мережі оприлюднили всі бали суддівського голосування, наїхав на Грузію, бо професійне журі країни дало йому останнє місце. Про це Сергій написав на особистій сторінці в Instagram (відео виступу Лазарєва дивіться в кінці новини).
Читайте всі подробиці фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2019.
Сергій Лазарєв на Євробаченні
"Ось вони красені! Всі члени журі Грузії поставили мій виступ на останнє місце. Ви серйозно?" — їдко написав у соцмережі ображений Лазарєв.
Зазначимо, за оцінками грузинського журі Лазарєву дісталася 26 позиція без єдиного балу. При цьому його результат за підсумками голосування суддів Грузії набагато нижчий, ніж в аутсайдерів конкурсу, які у фіналі посіли останні позиції (Великобританія, Білорусь і Німеччина). Детальніше про те, хто став "головним провалом" Євробачення-2019, читайте тут.
Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні
Instagram @lazarevsergey
Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні
Instagram @lazarevsergey
Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні
Instagram @lazarevsergey
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пісенний конкурс Євробачення-2019 проходив у Виставковому центрі Тель-Авіва.
Право на проведення конкурсу Ізраїль отримав після перемоги співачки Нетти Барзілай на Євробаченні-2018 у Португалії.
Перемогу здобув Дункан Лоуренс із Нідерландів із піснею Arcade. Детальніше про пісню-переможницю читайте тут.
Лазарєв, який посів третє місце із сумою 369 балів (у переможця з Нідерландів — 492), звинуватив професійне журі всіх країн, що голосували на Євробаченні, в упередженості.
Багато росіян вважають такий результат Лазарева "провалом і поразкою", після чого його накрила хвиля критики у мережі.
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