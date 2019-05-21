Ображений Лазарєв звинуватив Грузію у провалі на Євробаченні: що трапилося

Російський співак Сергій Лазарєв, який представляв країну на міжнародному вокальному конкурсі Євробачення-2019 і посів там третє місце, звинуватив у поразці грузинське журі. Детальніше про його виступ читайте тут.

Так, Лазарєв, після того, як у мережі оприлюднили всі бали суддівського голосування, наїхав на Грузію, бо професійне журі країни дало йому останнє місце. Про це Сергій написав на особистій сторінці в Instagram (відео виступу Лазарєва дивіться в кінці новини).

Читайте всі подробиці фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2019.

Сергій Лазарєв на Євробаченні

"Ось вони красені! Всі члени журі Грузії поставили мій виступ на останнє місце. Ви серйозно?" — їдко написав у соцмережі ображений Лазарєв.

Зазначимо, за оцінками грузинського журі Лазарєву дісталася 26 позиція без єдиного балу. При цьому його результат за підсумками голосування суддів Грузії набагато нижчий, ніж в аутсайдерів конкурсу, які у фіналі посіли останні позиції (Великобританія, Білорусь і Німеччина). Детальніше про те, хто став "головним провалом" Євробачення-2019, читайте тут.

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні Instagram @lazarevsergey

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні Instagram @lazarevsergey

Обурення Лазарева з приводу оцінок на Євробаченні Instagram @lazarevsergey

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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