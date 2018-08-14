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"Ображають і принижують": чоловік Вайкуле заступився за неї через Крим

9.3тЧитати новину російською

Чоловік латвійської співачки Лайми Вайкуле Андрій Ластовський заступився за дружину і підтримав її різку позицію щодо Криму.

Він зазначив, що після висловлювань співачки на неї ополчилися журналісти і деякі шанувальники, які постійно дзвонять, щоб образити та принизити, пише "Комсомольская правда".

Ластовський зазначив, що, власне, Лаймі ніхто і не пропонував їхати до Криму, а ситуація, яка виникла навколо її слів, сильно роздута.

Лайма Вайкуле та Андрій Ластовський

nasha.lv

"Почнемо з того, що їй ніхто не пропонував туди їхати. Це просто ситуація, яка роздута або вигадана. Кожен інтерпретує, як то кажуть, в міру своєї зіпсутості. Вона нічого поганого не сказала. Лайма чинить чесно. Якщо жителям Євросоюзу гаряче не рекомендують їхати до Криму, чому вона повинна їхати? Що ж у цьому поганого?" - обурився Андрій.

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За словами Андрія, після скандальної прес-конференції Вайкуле, на телефони співачки та її чоловіка почали надходити дзвінки з погрозами та образами.

"Мерзотники дзвонять. Хочуть образити і принизити, хтось хотів розізлити. Просто негідники. Як так можна робити?" - поскаржився Ластовський.

При цьому чоловік Лайми Вайкуле заявив, що у них немає претензій до будь-кого з колег по цеху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня співачка Лайма Вайкуле на прес-конференції в Одесі заявила, що "ні за який гонорар" не поїде виступати до Криму, поки він окупований Росією.

Однак багато хто в РФ напосівся на Лайму Вайкуле за позицію щодо Криму. Так, співак Олег Газманов назвав негарними словами Вайкуле, якій "все дала Росія". Російський актор Станіслав Садальський відреагував на категоричну відмову Вайкуле їздити на гастролі до Криму, заявивши, що не збирається їздити в Україну, поки там "ображають росіян". Сама співачка зізналася, що не очікувала такого резонансу від її заяви.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Лайма Вайкуле
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Все эти швондеры просто завидуют Лайме, потому что она спокойно может давать концерты в Украине, и вообще по всей Европе, ни где не "замазалась" свободный человек, человек без границ.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Опять пиздёж от "Обоза".Где и в каких словах Ластовский "поддержал ее резкую позицию"?Нихуя он ничего не поддерживал,а наоборот,пытался как только можно смягчить и оправдать сказанное.А теперь ещё и сама Лайма заявила,что как только снимут санкции она готова выступить в Крыму бесплатно.Т.е.,ей безразлично ,чей он.А свиноёбы тут от своей очередной мрии из шароваров выпрыгивали.Крым-это РОССИЯ,чубатые ублюдки!
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Бондарь Василий
Бондарь Василий
Иппу Лох Лов, В этом весь русский мир. Мат не уважение к чужому мнению и хамство
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Koval Oleg
Koval Oleg
пусть скажет спасибо свидомой журнашлюхе-провокатору, которая её подловила
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