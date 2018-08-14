"Ображають і принижують": чоловік Вайкуле заступився за неї через Крим

Чоловік латвійської співачки Лайми Вайкуле Андрій Ластовський заступився за дружину і підтримав її різку позицію щодо Криму.

Він зазначив, що після висловлювань співачки на неї ополчилися журналісти і деякі шанувальники, які постійно дзвонять, щоб образити та принизити, пише "Комсомольская правда".

Ластовський зазначив, що, власне, Лаймі ніхто і не пропонував їхати до Криму, а ситуація, яка виникла навколо її слів, сильно роздута.

Лайма Вайкуле та Андрій Ластовський nasha.lv

"Почнемо з того, що їй ніхто не пропонував туди їхати. Це просто ситуація, яка роздута або вигадана. Кожен інтерпретує, як то кажуть, в міру своєї зіпсутості. Вона нічого поганого не сказала. Лайма чинить чесно. Якщо жителям Євросоюзу гаряче не рекомендують їхати до Криму, чому вона повинна їхати? Що ж у цьому поганого?" - обурився Андрій.

За словами Андрія, після скандальної прес-конференції Вайкуле, на телефони співачки та її чоловіка почали надходити дзвінки з погрозами та образами.

"Мерзотники дзвонять. Хочуть образити і принизити, хтось хотів розізлити. Просто негідники. Як так можна робити?" - поскаржився Ластовський.

При цьому чоловік Лайми Вайкуле заявив, що у них немає претензій до будь-кого з колег по цеху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня співачка Лайма Вайкуле на прес-конференції в Одесі заявила, що "ні за який гонорар" не поїде виступати до Криму, поки він окупований Росією.

Однак багато хто в РФ напосівся на Лайму Вайкуле за позицію щодо Криму. Так, співак Олег Газманов назвав негарними словами Вайкуле, якій "все дала Росія". Російський актор Станіслав Садальський відреагував на категоричну відмову Вайкуле їздити на гастролі до Криму, заявивши, що не збирається їздити в Україну, поки там "ображають росіян". Сама співачка зізналася, що не очікувала такого резонансу від її заяви.