Новим Холостяком вперше може стати батько з дитиною

Один з претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ Сергій Цибульський розповів, чому він хоче стати учасником проекту.

Сергій - бізнесмен, батько 2-річної дитини, брат відомої телеведучої та співачки Ольги Цибульської. Він дуже амбітний, планує стати громадським лідером.

При цьому, чоловік зізнається, що останнім часом часто перемикав фокус з особистого життя на сина, батьків, навчання і дозвілля. Саме тому він поки самотній, але з допомогою проекту "Холостяк" може знайти свою половинку. За словами Сергія, дівчина, яка могла б йому сподобатися, повинна випромінювати пристрасну жіночу енергію.

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"Деяким манерам можна навчитися - красиво розмовляти, вивчити техніку спокуси, але вибираємо ми за інше - це якісь природні особливості, які притягують нас. Якби ми вибирали за формальними параметрами, ми б на сайтах знайомств додавали не в друзі, а відразу в дружини. Але ми шукаємо спорідненість душ", - говорить він.

Сергій упевнений, що ніяких складнощів у зв'язку з тим, що він виховує дитину, бути не може. "Деякі складнощі будуть, коли з'являться діти в новому шлюбі. Це норма", - посміхається він.

Сергій хоче показати жінкам, наскільки чоловіки цінують такі жіночі якості, як жіночність, вихованість, терпіння, витримка.

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"Жінки повинні розвивати в собі якості для душевної гармонії, що, на жаль, зараз не є досить популярним. Жінки освоюють якісь нові навички та знання, тільки якщо вони є модним трендом. Наприклад - в моді позитивна психологія, все читають її, не звертаючи уваги на безліч інших тем і напрямків, куди можна розвиватися", - нарікає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один з яких може стати дев'ятим Холостяком.

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Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті і на сторінках у соціальних мережах телеканалу СТБ.