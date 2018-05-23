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Новий український хіт-мільйонник викликав суперечки в YouTube

8.6тЧитати новину російською

У мережі викликав суперечки новий трек проекту MDZ "Ведмедики Гаммі", який зібрав лише за добу понад мільйон переглядів на YouTube.

"Ведмедики Гаммі" - монотонний електро-поп з алітерацією і псевдо-хуліганськими хіп-хоп-куплетами запам'ятовується глядачам своєю яскравою картинкою і драйвовим ритмом. При цьому деякі користувачі назвали ролик "недолугим" і "дурним".

Інформації про авторів нового вірусного хіта на просторах мережі практично немає, проте дещо таки вдалося розшукати. Кліп зняв Микита Квасніков, який раніше заявив про себе провокаційними відеороботи на кшталт "Адвокати" - "Дитинка" і Love'n'Joy - "Come About".

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Незважаючи на те, що ім'я MDZ звучить вперше, трек вже став хітом. Адже менш ніж за дві доби зібрав на YouTube понад 1,3 млн. переглядів.

"MDZ - претендент на головний хіт літа 2018. Що скажете?", "Огидно", "А мені зайшов, качова пісня", "Тільки де тут шикарна дама, хоча б одна?" - стали дискутувати під роликом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поп-кумири 90-х здивували новим кліпом через роки мовчання.

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