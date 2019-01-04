Новий рік - новий образ: як змінилася співачка Гордієнко до свого дня народження

Співачка Наталя Гордієнко 4 січня святкує свій день народження.

Першими Наталю привітала її сім'я: чоловік Павло Черепін і діти - дочка Єлизавета і синочок Валентин. На особистій сторінці в Instagram Павло присвятив улюбленій неймовірно романтичні і проникливі слова.

"Моя Любов, Щастя і Натхнення! З твоїм новим роком! Ми з тобою так природно народжуємо і виховуємо наших фантастичних дітей, круті проекти і, головне, нашу любов, що комусь це може здатися чимось легким і невимушеним. Насправді, це важка робота, в якій саме ти - мій керуючий партнер, штурман, UFO, маяк, Гугл і вікіпедія ", - написав Павло Черепін.

"Нескінченно вдячний тобі за те, що і в цьому житті ми разом. За те, з яким терпінням і мудрістю ти пояснюєш мені, не завжди виконавчому учневі, іноді очевидні речі. За те, скільки великих ролей Жінки ти вмієш поєднувати в своїх маленьких сорока з чимось кілограмах ", - продовжив чоловік.

"За те, як ти змінюєшся, і за те, як мені ці зміни подобаються. Твій наступний рік обіцяє бути напрочуд цікавим для нас обох, по крайней мере, ми його (і себе) останнім часом активно до цього готували. Тому, насолоджуйся , Кохана, кожною миттю, і сяй так яскраво, як вмієш тільки ти, моя маленька # пишатися 🔝! ", - написав Черепин.

Свій особистий Новий Рік Наталя почала з змін в іміджі: за кілька днів до дня народження виконавиця приголомшила своїх передплатників фотографією з новою "бунтарської" зачіскою в стилі справжньою рок-н-рольної діви!

"Дозволити собі трохи похуліганити 😎 Дозволяйте і ви собі бути різними і іноді бешкетувати!" - зазначила Гордієнко.

Деталями же творчих планів на найближче майбутнє співачка обіцяє поділитися протягом січня.