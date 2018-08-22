"Низько впала..." Фанати дорікнули Лорак за відео з іншим чоловіком

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка раніше стала жертвою подружньої зради, продовжує публікувати фото в соцмережах з невідомими чоловіками.

На цей раз у Stories свого аккаунта в Instagram Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак - Ред.) розмістила відео, на якому вона вечеряє в ресторані у компанії стороннього чоловіка.

Відзначимо, днями Лорак вже хвалилася провокаційним фото з невідомим молодиком. Примітно, що знімок вона прикрасила вельми красномовним "стікером" в формі серця.

Instagram @anilorak (Скріншот зі Stories)

Про те, ким їй є чоловіки, з якими співачка проводить вільний час, вона вважає за краще не розповідати.

Особисте життя Ані Лорак викликає непідробний інтерес у її фоловерів в мережі. Так як відкрито коментувати "історії" Інстаграму вони не можуть, фани залишають свої повідомлення під її попередніми постами в соціальній мережі. Після появи відео в "історіях" вони буквально накинулися на співачку.

"Ви так низько впали, тітонько", - присоромили Лорак фанати, очевидно за те, що вона часто почала світиться в чоловічій компанії.

"Менше треба було з Лазарєвим тягатися", - додали користувачі мережі.

Нагадаємо, чутки про те, що Лазарєв відчуває до Лорак теплі почуття вже неодноразово з'являлися в ЗМІ. Більш того, на спільних фотографіях він завжди обіймає Ані, а також іноді цілує в щічку і проявляє інші знаки симпатії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня 2018 року чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зрадив їй з молодою моделлю. Чоловіка зняли на відео під час побачення в одному з київських караоке-клубів. Він проводив час з киянкою Яною Бєляєвої. Мурат сміливо обіймав супутницю і торкався її інтимних зон. В кінці вечора Мурат з коханкою, будучи добряче напідпитку, покинули разом нічний заклад.