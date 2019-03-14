Несла смолоскип Олімпіади: сплив цікавий факт про ''не українську'' співачку Віру Брєжнєву

Продюсер Олександр Ягольник згадав цікавий факт про співачку Віру Брєжнєву, екс-учасницю гурту "ВІА Гра", яка в одному зі своїх інтерв'ю заявила, що ніколи була українською співачкою.

У розмові зі Styler Ягольник нагадав, що саме Віра Брєжнєва із стронгменом Василем Вірастюком у 2017 році як представниця України несла олімпійський смолоскип у Південній Кореї.

"Шкода, що вона це тільки зараз сказала і визначилася, а не відбулося це тоді, коли вона несла олімпійський смолоскип під час недавньої олімпіади в Південній Кореї", — наголосив Ягольник.

У заяві артистки продюсер побачив певний знак. "Її зізнання зараз явно свідчать про те, що Кремль змінює вектор своєї гібридної війни в тій його частині, яка стосується шоу-бізнесу", — зазначив він.

Скрін: youtube.com

Скрін: youtube.com

Водночас, як наголосив Ягольник, український шоу-бізнес багато не втратив.

"Наживо вона "співала" тільки на студіях, адже я добре пам'ятаю відео з її живого сольного концерту в Палаці "Україна", яке гуляло у Фейсбуці, тому навряд чи український шоу-біз багато втратив", — підсумував продюсер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що співачка Віра Брєжнєва та її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе, більше не живуть у Росії. Пара купила будинок в Італії і вирішила "осісти там". Продюсер і артистка розписалася в мерії Італії у жовтні 2015 року.

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