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''Немає слів'': екс-менеджер Приходько відреагував на політичний випад співачки

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Український продюсер Денис Путінцев, раніше менеджер співачки Анастасії Приходько, не знаходить слів, щоб прокоментувати її рішення не просто залишити сцену заради політики, а й приєднатися до команди кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

Як зазначив Путінцев у короткій розмові з OBOZREVATEL, він продовжує тепло ставитися до артистки, проте її рішення залишається для нього загадкою.

Анастасія Приходько і Денис Путінцев

Анастасія Приходько і Денис Путінцев

Фото: facebook.com

"Сподіваюся, Настя прийняла це рішення свідомо і виважено, без емоційної феєрії, яка більше заважала їй у житті, ніж допомагала. Я, як і раніше, тепло ​​ставлюся до неї як до людини. Але чесне слово, у мене немає слів для коментування її рішення..." — підкреслив він.

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Нагадаємо: в жовтні співачка Анастасія Приходько заявила, що залишає сцену. Тоді ж артистка додала, що їй набридло чути про те, що вона — "неформат". При цьому, як стало відомо пізніше, Приходько вирішила зайнятися політикою і таким чином приділити більше уваги українській армії (у березні 2017 року Анастасія Приходько як почесного волонтера України нагородили медаллю "За відродження України").

На подив багатьох шанувальників і фоловерів у мережі, увечері 29 жовтня Приходько опублікувала Facebook-пост, у якому заявила про намір приєднатися до команди кандидата в президенти Юлії Тимошенко. За словами співачки, "прийшов час усвідомлено зробити перший крок у політичному житті".

Пост артистки викликав неоднозначну реакцію і розділив її підписників на два табори: якщо ж одні висловили підтримку, то інші зізналися у розчаруванні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, співачка Анастасія Приходько розповіла про кризу в особистому житті. За словами артистки, вона переживає зараз не найкращі часи.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Анастасія ПриходькоАнастасія ПриходькоДенис ПутинцевЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіFacebook
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