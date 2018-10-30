''Немає слів'': екс-менеджер Приходько відреагував на політичний випад співачки

Український продюсер Денис Путінцев, раніше менеджер співачки Анастасії Приходько, не знаходить слів, щоб прокоментувати її рішення не просто залишити сцену заради політики, а й приєднатися до команди кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

Як зазначив Путінцев у короткій розмові з OBOZREVATEL, він продовжує тепло ставитися до артистки, проте її рішення залишається для нього загадкою.

Анастасія Приходько і Денис Путінцев Фото: facebook.com

"Сподіваюся, Настя прийняла це рішення свідомо і виважено, без емоційної феєрії, яка більше заважала їй у житті, ніж допомагала. Я, як і раніше, тепло ​​ставлюся до неї як до людини. Але чесне слово, у мене немає слів для коментування її рішення..." — підкреслив він.

Нагадаємо: в жовтні співачка Анастасія Приходько заявила, що залишає сцену. Тоді ж артистка додала, що їй набридло чути про те, що вона — "неформат". При цьому, як стало відомо пізніше, Приходько вирішила зайнятися політикою і таким чином приділити більше уваги українській армії (у березні 2017 року Анастасія Приходько як почесного волонтера України нагородили медаллю "За відродження України").

На подив багатьох шанувальників і фоловерів у мережі, увечері 29 жовтня Приходько опублікувала Facebook-пост, у якому заявила про намір приєднатися до команди кандидата в президенти Юлії Тимошенко. За словами співачки, "прийшов час усвідомлено зробити перший крок у політичному житті".

Пост артистки викликав неоднозначну реакцію і розділив її підписників на два табори: якщо ж одні висловили підтримку, то інші зізналися у розчаруванні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, співачка Анастасія Приходько розповіла про кризу в особистому житті. За словами артистки, вона переживає зараз не найкращі часи.