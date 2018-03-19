"Небезпечні типи": Ані Лорак налякала фанів фото зі США

Скандальна українська співачка Ані Лорак спантеличила шанувальників фотографією, зробленою в американському Чикаго під час концертного туру.

У кадрі артистка зображена в компанії учасників британського колективу Londonbeat. У підписі до знімка, опублікованому в Instagram-акаунті Ані Лорак, зірка пообіцяла фанатам музичний сюрприз.

"Так добре зустріти гарних людей і талановитих музикантів на моєму шоу. Скоро буде музичний сюрприз!" - підписала артистка спільну фотографію.

Ані Лорак і група "Лондонбіт" Instagram @anilorak

Шанувальників Ані Лорак спантеличив несподіваний кадр, вони почали жартувати про "небезпеку" музикантів, які позують зі співачкою.

"Небезпечні типи, не зв'язуйся з ними", - пишуть підписники артистки.

"Весела компашка..." - додали користувачі мережі.

Londonbeat - британська група, утворена в Лондоні в 1988 році.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно Ані Лорак засвітилася у компанії прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.