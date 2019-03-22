"Не знаємо, що робити ..." Галкін розповів про проблеми у Пугачової

Чоловік зірки російської естради Алли Пугачової Максим Галкін розповів, про проблеми, з якими зіткнулася примадонна через скандальне ювілейне шоу (артистка дасть сольний концерт в честь свого 70-річчя 15 квітня 2019 року – Ред).

Квитки на виступ Пугачової розкупили за лічені години. За словами Максима Галкіна, в мережі діють численні спекулянти, які перепродують місця на концерт за нечувані суми, і вони не можуть цьому ніяк протистояти, пише "Вокруг ТВ".

Сам гуморист додав, що обурений таким ставленням скупників. Вирішити проблему, на думку артиста, самостійно неможливо.

Алла Пугачова і Максим Галкін МК

"Вона відмовляється від прес-конференцій, всі квитки продані – ми не знаємо, що робити, куди людей посадити. Частина квитків є у перекупників, але ми нічого з цим не можемо зробити. В інтернеті озвучують страшні ціни, ну а ми-то тут до чого?" – заявив Галкін.

Максим також оприлюднив деякі подробиці про майбутнє шоу. За словами артиста, він абсолютно не бере участі в його організації.

"В принципі вона мене не посвячує в тонкощі того, що вона робить. Я не знаю точно, що буде на концерті. Я відійшов убік і її не турбую. Взагалі весь наш побут побудований на тому, щоб її не турбувати. Наразі вона репетирує цілий концерт, з голосом все добре. Вона неймовірний перфекціоніст. За все своє життя я знав тільки одну людину, яка так критично відноситься до свого голосу. Це був Муслім Магомаєв", – підсумував чоловік примадонни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через гучний концерту Пугачової в мережі розгорівся ряд скандалів. В першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамським і цинічним.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютило публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення в її адресу тільки посилиться.

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