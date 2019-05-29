Не зарахували бали: на Євробаченні-2019 трапився черговий скандал

Навколо конкурсу Євробачення-2019 спалахнув черговий скандал через неправильний підрахунок балів.

Повідомляється, що під час другого півфіналу, який відбувся 16 травня, представник Литви Юріюс Векленко не зміг пройти у фінал, оскільки йому не вистачило лише одного бала. Виявилося, що цей бал Литві присудила Італія, але він не був зарахований, повідомляє литовський суспільний мовник LRT.

Таким чином Литва посіла одинадцяте місце, набравши 93 очки і поступившись Данії. Однак результати, оприлюднені італійським мовником RAI, відрізняються від тих, які зареєстровані на офіційному сайті голосування і використовуються для розрахунку остаточних результатів другого півфіналу. Отже, у фіналі мав бути саме литовець Юріюс.

Дункан Лоуренс і Юріюс Векленко

Італійські телеглядачі дали представнику Литви Юріюсу Векленку на один бал більше — саме його і не вистачало для виходу у фінал.

Члени італійської делегації підтвердили, що з підрахунком сталася помилка. Зазначається, що виконавцям у декількох країнах було приписано неправильну кількість балів, присуджених Італією, проте Литва найбільше постраждала від цієї помилки.

Тепер у Литві мають намір офіційно подати заявку до EBU з проханням дати роз'яснення з приводу голосування італійської аудиторії, а також наголосили, що Юріюс Векленко може навіть вимагати фінансової компенсації.

Юріюс Векленко Вокруг ТВ

"Ситуація дійсно цікава. Ми як мовник постраждали від моральних і рейтингових порушень, і для нас може бути достатньо визнання помилки. Однак автор пісень і виконавець може вимагати суттєвої фінансової компенсації — коли пісня лунає для такої великої аудиторії, авторська винагорода за те, що пісня зіграна двічі, значно вища, ніж коли вона лунає лише раз", — заявив Гіржадас.

Сам Векленко байдуже поставився до того, що відбувається. З приводу компенсації артист зазначив, що це рішення має бути ухвалене менеджерами.

"Я зробив все, що міг, але сталося так, як сталося. Ті, хто був у фіналі, були гідні цього, і я не бачу сенсу в тому, щоб позбавляти їх місця у таблиці", — сказав співак.

Нагадаємо, організатори Євробачення вже переглядали підсумки конкурсу, оскільки були допущені помилки через підрахунок голосів Білорусі. За кілька годин до фіналу країну відсторонили від голосування через витік інформації про оцінки національного журі. Втім, перерахунок результатів тоді не вплинув на результат фіналу Євробачення-2019.

Виступи Юріюса Векленка у півфіналі Євробачення:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!