"Не залишив би обох": Бабкін жорстко пройшовся по учасниках "Голосу країни"

Суддя восьмого сезону проекту "Голос країни" Сергій Бабкін жорстко розкритикував виступ учасників "вокальних боїв" в дев'ятому випуску шоу, який вийшов в ефір у неділю, 25 березня(щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Дует у складі Вікторії Ільчішеної і Миколи Федишина з команди Потапа у другій частині "вокальних баттлов" виконав пісню "Dusk Till Dawn", яку в оригіналі співають Zayn і Sia. Їх спів не вразив Бабкіна, який заявив, що в наступний етап "Голосу" не пропустив би жодного з двох виконавців. Ролик з номером Ільчішеної і Федишина опублікований на YouTube-каналі проекту.

Так, зірковий тренер різко розкритикував номер починаючих артистів, додавши, що "вигнав" б з проекту і Вікторію, і Миколу.

Кадр з виступу Вікторії Ільчішеной і Миколи Федишина YouTube

"Я б не залишав обох!" - сказав Сергій, однак на захист дуету відразу ж став їх наставник по проекту Потап.

"Все погане, що сказано в вашу сторону, приймає ваш тренер. Це я "недовідкрив" вас, не приділив вам уваги. Це не було катастрофою", - зазначив Олексій Потапенко.

У свою чергу Вікторія Ільчишен подякувала всім суддям проекту за коментарі, додавши, що для неї це стимул працювати і вдосконалювати свій вокал.

Наставник конкурсантів Потап дав ще один шанс саме Вікторії, а Микола покинув проект.

Як повідомляв "Обозреватель", в ефірі дев'ятого випуску шоу "Голос країни" у вокальному двобої зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер розгромила свою суперницю Софію Кістругу.