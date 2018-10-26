Не встигли: стало відомо про останнє бажання Миколи Караченцова

Актор театру і кіно Микола Караченцов, який помер в п'ятницю, 26 жовтня, не доживши до свого 74-річчя всього один день, хотів побачити всіх друзів на своєму дні народження.

Таким, як пише Telegram-паблік Mash, було останнє бажання важкохворого артиста.

Фото: korrespondent.net

Відзначається, що для свята у родини Караченцова все було готово: кулі і торт замовили, друзів запросили до лікарні, куди артист потрапив на початку жовтня через запалення легенів.

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Як розповіла після госпіталізації дружина артиста Людмила Поргіна, лікарі намагалися максимально швидко призупинити запалення, так як на актора чекав черговий курс хіміотерапії.

Про смерть актора журналістам повідомив його син Андрій.

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