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Не встигли: стало відомо про останнє бажання Миколи Караченцова

14.7тЧитати матеріал російською

Актор театру і кіно Микола Караченцов, який помер в п'ятницю, 26 жовтня, не доживши до свого 74-річчя всього один день, хотів побачити всіх друзів на своєму дні народження.

Таким, як пише Telegram-паблік Mash, було останнє бажання важкохворого артиста.

Не встигли: стало відомо про останнє бажання Миколи Караченцова

Фото: korrespondent.net

Відзначається, що для свята у родини Караченцова все було готово: кулі і торт замовили, друзів запросили до лікарні, куди артист потрапив на початку жовтня через запалення легенів.

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Як розповіла після госпіталізації дружина артиста Людмила Поргіна, лікарі намагалися максимально швидко призупинити запалення, так як на актора чекав черговий курс хіміотерапії.

Про смерть актора журналістам повідомив його син Андрій.

Читайте також на OBOZREVATEL, як Микола Караченцов потрапив в серйозну аварію в Підмосков'ї.

Особа
Микола Караченцов
Місце
Росія
Об'єкти
кінофестивальакторновини
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Мышаков Андрей
Мышаков Андрей
Сдох ещё один фашиствовавший имперец, который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев. Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой
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Мышаков Андрей
Мышаков Андрей
Сдох ещё один фашиствовавший имперец, который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев. Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой
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Ответить
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