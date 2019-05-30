"Не впізнати!" Ротару вразила мережу зовнішнім виглядом після серйозної хвороби

У мережі показали яскраві знімки народної артистки України Софії Ротару, яка раніше перенесла серйозну хворобу – туберкульоз із ускладненнями.

Знімок посвіжілої Ротару показав шанувальникам її син Руслан Євдокименко на особистій сторінці в Instagram. Він сфотографував 71-річну Ротару в Лондоні, куди та вирушила разом зі своєю сім'єю.

Софія Ротару Федеральне агентство новин

Ротару позувала в стильному молодіжному образі: джинсах, смугастій водолазці і білих кросівках.

Шанувальники були захоплені тим, як свіжо і молодо виглядає Софія. Більш того, багато хто навіть не впізнав зірку, порівнявши її зі "стильним підлітком".

"Це вона? Софію Михайлівну не впізнати! Захоплююся її красою", – висловилися шанувальники.

"Унікальна у всіх сенсах", – додали інші.

Раніше ж у мережі публікували страхітливі знімки Ротару, яка нібито хворіє.

Софія Ротару Експрес Газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилася інформація про нібито серйозні проблеми зі здоров'ям у народної артистки України Софії Ротару. Подейкували, зірка естради через ускладнення туберкульозу змушена проходити курс хіміотерапії.

Також уточнювалося, що саме проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару і стали причиною її відмови від багатьох виступів.

Незабаром артистка розвіяла чутки про великі проблеми, з'явившись на публіці разом зі своїми онуками на вечірці.

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