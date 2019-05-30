ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Не впізнати!" Ротару вразила мережу зовнішнім виглядом після серйозної хвороби

1.6тЧитати матеріал російською

У мережі показали яскраві знімки народної артистки України Софії Ротару, яка раніше перенесла серйозну хворобу – туберкульоз із ускладненнями.

Знімок посвіжілої Ротару показав шанувальникам її син Руслан Євдокименко на особистій сторінці в Instagram. Він сфотографував 71-річну Ротару в Лондоні, куди та вирушила разом зі своєю сім'єю.

Софія Ротару

Софія Ротару

Федеральне агентство новин

Новини
71-річна Ротару показала яскравий знімок в прозорій сукні: в мережі фурор

Ротару позувала в стильному молодіжному образі: джинсах, смугастій водолазці і білих кросівках.

@ sofiarotaru.official 🙏🏼❤️

Публікація від Rus (@rusevdokimenko)

Шанувальники були захоплені тим, як свіжо і молодо виглядає Софія. Більш того, багато хто навіть не впізнав зірку, порівнявши її зі "стильним підлітком".

Новини
''Так, багато пластичних операцій, але...'' Експерт оцінила зовнішність хворої Ротару

"Це вона? Софію Михайлівну не впізнати! Захоплююся її красою", – висловилися шанувальники.

"Унікальна у всіх сенсах", – додали інші.

"Не впізнати!" Ротару вразила мережу зовнішнім виглядом після серйозної хвороби

"Не впізнати!" Ротару вразила мережу зовнішнім виглядом після серйозної хвороби

"Не впізнати!" Ротару вразила мережу зовнішнім виглядом після серйозної хвороби

Раніше ж у мережі публікували страхітливі знімки Ротару, яка нібито хворіє.

Софія Ротару

Софія Ротару

Експрес Газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилася інформація про нібито серйозні проблеми зі здоров'ям у народної артистки України Софії Ротару. Подейкували, зірка естради через ускладнення туберкульозу змушена проходити курс хіміотерапії.

Також уточнювалося, що саме проблеми зі здоров'ям у Софії Ротару і стали причиною її відмови від багатьох виступів.

Незабаром артистка розвіяла чутки про великі проблеми, з'явившись на публіці разом зі своїми онуками на вечірці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Софія Ротару
Місце
АнгліяЛондон
Теги
шоу-бизнесзірки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-