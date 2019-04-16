"Не соромлюся цього!" Топалов розбурхав мережу постільним фото з дитиною

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, викликав ажіотаж в мережі "постільним" знімком зі своїм сином.
Так, артист і новоспечений батько поскаржився на те, що помітно погладшав після народження сина, але абсолютно не соромиться цього. Мовляв, підросте дитина – буде більше часу займатися собою. При цьому в Instagram він показав знімок, на якому зображений з оголеним торсом, а поруч з ним на ліжку лежить малюк.
"Так, я дуже жирний став. І не соромлюся цього! Нічого, скинемо. Головне – здоровими всім бути!" – висловився Топалов.
Влад Топалов і Регіна Тодоренко
Instagram @vladtopalovofficial
Його фоловери активно відреагували на публікацію, зазначивши в коментарях, що Влада просто "розгодувала дружина", а також підтримали співака, висловивши йому безліч компліментів.
Інші ж були зворушені тим, сто на фотографії зображено їх з Регіною дитину, яку пара раніше ретельно приховувала від сторонніх поглядів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Дружина Влада Топалова, українка Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року.
На новоспечених батьків після появи малюка звалилася хвиля критики через те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "цькувати його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
В результаті у мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде і далі працювати в такому темпі.
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