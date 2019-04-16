"Не соромлюся цього!" Топалов розбурхав мережу постільним фото з дитиною

Російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, викликав ажіотаж в мережі "постільним" знімком зі своїм сином.

Так, артист і новоспечений батько поскаржився на те, що помітно погладшав після народження сина, але абсолютно не соромиться цього. Мовляв, підросте дитина – буде більше часу займатися собою. При цьому в Instagram він показав знімок, на якому зображений з оголеним торсом, а поруч з ним на ліжку лежить малюк.

"Так, я дуже жирний став. І не соромлюся цього! Нічого, скинемо. Головне – здоровими всім бути!" – висловився Топалов.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко Instagram @vladtopalovofficial

Його фоловери активно відреагували на публікацію, зазначивши в коментарях, що Влада просто "розгодувала дружина", а також підтримали співака, висловивши йому безліч компліментів.

Інші ж були зворушені тим, сто на фотографії зображено їх з Регіною дитину, яку пара раніше ретельно приховувала від сторонніх поглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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