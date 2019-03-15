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"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

4.1тЧитати матеріал російською

Скандальна українська артистка Ані Лорак, яка живе і працює в Москві, розлютила шанувальників своїми постановочними знімками.

Так, співачка нерідко публікує фото, де показує, як проходить її повсякденне життя, проте більшість із них виглядають неправдиво і смішно. Саме на це вказали шанувальники Лорак у коментарях на її сторінці в Instagram.

На кадрі, який оприлюднила Ані, вона сидить на бильці дивана й нібито читає книгу, водночас рекомендує фанатам у важких ситуаціях також звертатися до літератури. Фоловери різко зазначили, що артистка, насправді, зовсім не цікавиться тим, що висвітлює в мережі, а її фото – абсолютно нереалістичні.

Більш того, уважні фани навіть помітили, що Ані Лорак взагалі на фото тримає книгу догори ногами.

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"Кароліно, ти тримаєш книгу догори ногами! І якраз в зимових черевиках біля каміна, сидячи на бильці дивана, всі читають. Не смішіть народ своїми постановочними фото, або робіть їх реалістичними", – висміяли зірку в соціальній мережі.

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак здивувала фанатів знімком, на якому показала округлий живіт, що спровокувало чутки про її вагітність. Пізніше артистка опублікувала фрагмент виступу, засвітивши "підозрілу" фігуру в напівпрозорому платті. У мережі одразу ж вирішили, що Лорак чекає другу дитину.

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Особи
Ані ЛоракАні Лорак
Теги
новинишоу-бизнес
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