"Не смішіть народ!" Лорак розгнівала мережу безглуздою брехнею на фото

Скандальна українська артистка Ані Лорак, яка живе і працює в Москві, розлютила шанувальників своїми постановочними знімками.

Так, співачка нерідко публікує фото, де показує, як проходить її повсякденне життя, проте більшість із них виглядають неправдиво і смішно. Саме на це вказали шанувальники Лорак у коментарях на її сторінці в Instagram.

На кадрі, який оприлюднила Ані, вона сидить на бильці дивана й нібито читає книгу, водночас рекомендує фанатам у важких ситуаціях також звертатися до літератури. Фоловери різко зазначили, що артистка, насправді, зовсім не цікавиться тим, що висвітлює в мережі, а її фото – абсолютно нереалістичні.

Більш того, уважні фани навіть помітили, що Ані Лорак взагалі на фото тримає книгу догори ногами.

"Кароліно, ти тримаєш книгу догори ногами! І якраз в зимових черевиках біля каміна, сидячи на бильці дивана, всі читають. Не смішіть народ своїми постановочними фото, або робіть їх реалістичними", – висміяли зірку в соціальній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак здивувала фанатів знімком, на якому показала округлий живіт, що спровокувало чутки про її вагітність. Пізніше артистка опублікувала фрагмент виступу, засвітивши "підозрілу" фігуру в напівпрозорому платті. У мережі одразу ж вирішили, що Лорак чекає другу дитину.

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