''Не могли стримати сліз'': у Житомирі попрощалися із загиблою Поплавською

У понеділок, 22 жовтня у житомирському театрі імені Кочерги відбулася церемонія прощання з актрисою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською, яка трагічно загинула у ДТП під Києвом.

Попрощатися з комедійною актрисою прийшло понад 500 осіб. Катафалк із тілом Марини Поплавської у супроводі кортежу поліції прибув до будівлі Житомирського академічного музично-драматичного театру близько 10:15, пише Інформатор. Відео з церемонії прощання можна подивитися в кінці новини.

Серед тих, хто прийшов на церемонію — велика кількість літніх людей та місцева молодь. О 10:30 людей почали запускати до будівлі театру, щоб вони могли вшанувати пам'ять актриси. Люди прийшли з квітами, багато хто не міг стримати сліз.

Марина Поплавськка

Відспівували покійну актрису у Кафедральному Соборі Святої Софії. Марину поховали на Центральній Алеї Корбутовського кладовища.

Інформатор

Інформатор

У Житомирі прощаються з Мариною Поплавською Інформатор

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

zhitomir.info

Зазначимо, також прощання з Мариною Поплавською відбулося і у Києві. Так, у неділю, 21 жовтня, церемонія відбулася у Жовтневому палаці. Покласти квіти актрисі, крім простих киян, прийшли ведуча і актриса Руслана Писанка, актор і ведучий Сергій Сивохо, шоумен Антон Лірник та зірка КВН Євген Сморигін. Крім того, на прощання з Мариною Поплавською прийшов міністр культури України Євген Нищук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу о 6:43 на Житомирській трасі автобус із акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася у Київській області біля села Мила. В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня важкості.