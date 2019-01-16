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''Не ходи голою!'' Тодоренко розповіла, як дивачила під час вагітності

2.1тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, розповіла про свою поведінку під час вагітності.

Зірка повідомила в своєму Instagram, що ходила одного разу в одній білизні по печиво вулицею, тому що їй було постійно жарко.

"На 5-му місяці ми знімали обкладинку журналу Glamour. У мене вже чітко було видно животик, але дівчатка-стилісти журналу дуже вміло не виставляли це", – розповіла вона.

Регіна Тодоренко під час вагітності

Регіна Тодоренко під час вагітності

instagram

За словами Тодоренко, за день до зйомки зі стилістами довелося переміряти сотні речей, тому що зірка не влазила в звичні розміри.

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"Оскільки обкладинка була осіння, речі були теплі, а мені ж весь час було жарко і хотілося все зняти. Моя піарщиця постійно говорила: "Я тебе прошу, не ходи голою!", а я і не помічала, що в одній білизні пішла за печеньками", – уточнила телеведуча.

Зірці здавалося, що знімальна група журналу її шкодувала, хоча Тодоренко відчувала приплив енергії та була готова знімати більше образів.

"Ще одну обкладинку, а краще дві! Але ми впоралися швидко, всього годин за 6 і я сподіваюся, що ви так само задоволені результатом, який вийшов, як і я", – підсумувала Тодоренко.

На 5-му місяці ми знімали обкладинку журналу Glamour @glamour_russia. У мене вже чітко було видно животик 🤰🏼, але дівчинки-стилісти журналу дуже вміло не виставляли це на показ. До речі, якщо ви хочете змістити акцент з кругленький животик, зробити це можна за допомогою піджака oversize, сукні із завищеною талією, худі і одягом з принтами. За день до зйомки ми зі стилістами переміряла сотні речей, так як в звичні розміри я вже давно не влазила 🙈😆Так як обкладинка була осіння, речі були теплі, а мені ж весь час було жарко і хотілося все зняти. Моя піарщиця @katerynaprymina постійно говорила: "Я тебе прошу, не ходи голою!", А я і не помічала, що в одній білизні пішла за печеньки. Як мені здавалося, знімальна група журналу разом з @ ilyana.erdneeva мене трішечки шкодувала, але у мене був такий приплив енергії і так багато сил, що я готова була знімати ще 5 образів, ще одну обкладинку, а краще дві! Але ми впоралися швидко, всього годин за 6 і я сподіваюся, що ви так само задоволені результатом, який вийшов, як і я! # БеременнийМарафон # регінатодоренко

Допіс, Поширення regina todorenko (@reginatodorenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла, що за 9 місяців вагітності набрала 18 кілограмів, харчуючись улюбленими борошняними продуктами.

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Особа
Регіна Тодоренко
Теги
вагітністьшоу-бизнес
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