''Не ходи голою!'' Тодоренко розповіла, як дивачила під час вагітності

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, розповіла про свою поведінку під час вагітності.

Зірка повідомила в своєму Instagram, що ходила одного разу в одній білизні по печиво вулицею, тому що їй було постійно жарко.

"На 5-му місяці ми знімали обкладинку журналу Glamour. У мене вже чітко було видно животик, але дівчатка-стилісти журналу дуже вміло не виставляли це", – розповіла вона.

Регіна Тодоренко під час вагітності instagram

За словами Тодоренко, за день до зйомки зі стилістами довелося переміряти сотні речей, тому що зірка не влазила в звичні розміри.

"Оскільки обкладинка була осіння, речі були теплі, а мені ж весь час було жарко і хотілося все зняти. Моя піарщиця постійно говорила: "Я тебе прошу, не ходи голою!", а я і не помічала, що в одній білизні пішла за печеньками", – уточнила телеведуча.

Зірці здавалося, що знімальна група журналу її шкодувала, хоча Тодоренко відчувала приплив енергії та була готова знімати більше образів.

"Ще одну обкладинку, а краще дві! Але ми впоралися швидко, всього годин за 6 і я сподіваюся, що ви так само задоволені результатом, який вийшов, як і я", – підсумувала Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла, що за 9 місяців вагітності набрала 18 кілограмів, харчуючись улюбленими борошняними продуктами.

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