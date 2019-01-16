''Не ходи голою!'' Тодоренко розповіла, як дивачила під час вагітності

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка 5 грудня 2018 року стала мамою, розповіла про свою поведінку під час вагітності.
Зірка повідомила в своєму Instagram, що ходила одного разу в одній білизні по печиво вулицею, тому що їй було постійно жарко.
"На 5-му місяці ми знімали обкладинку журналу Glamour. У мене вже чітко було видно животик, але дівчатка-стилісти журналу дуже вміло не виставляли це", – розповіла вона.
Регіна Тодоренко під час вагітності
За словами Тодоренко, за день до зйомки зі стилістами довелося переміряти сотні речей, тому що зірка не влазила в звичні розміри.
"Оскільки обкладинка була осіння, речі були теплі, а мені ж весь час було жарко і хотілося все зняти. Моя піарщиця постійно говорила: "Я тебе прошу, не ходи голою!", а я і не помічала, що в одній білизні пішла за печеньками", – уточнила телеведуча.
Зірці здавалося, що знімальна група журналу її шкодувала, хоча Тодоренко відчувала приплив енергії та була готова знімати більше образів.
"Ще одну обкладинку, а краще дві! Але ми впоралися швидко, всього годин за 6 і я сподіваюся, що ви так само задоволені результатом, який вийшов, як і я", – підсумувала Тодоренко.
На 5-му місяці ми знімали обкладинку журналу Glamour @glamour_russia. У мене вже чітко було видно животик 🤰🏼, але дівчинки-стилісти журналу дуже вміло не виставляли це на показ. До речі, якщо ви хочете змістити акцент з кругленький животик, зробити це можна за допомогою піджака oversize, сукні із завищеною талією, худі і одягом з принтами. За день до зйомки ми зі стилістами переміряла сотні речей, так як в звичні розміри я вже давно не влазила 🙈😆Так як обкладинка була осіння, речі були теплі, а мені ж весь час було жарко і хотілося все зняти. Моя піарщиця @katerynaprymina постійно говорила: "Я тебе прошу, не ходи голою!", А я і не помічала, що в одній білизні пішла за печеньки. Як мені здавалося, знімальна група журналу разом з @ ilyana.erdneeva мене трішечки шкодувала, але у мене був такий приплив енергії і так багато сил, що я готова була знімати ще 5 образів, ще одну обкладинку, а краще дві! Але ми впоралися швидко, всього годин за 6 і я сподіваюся, що ви так само задоволені результатом, який вийшов, як і я! # БеременнийМарафон # регінатодоренко
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла, що за 9 місяців вагітності набрала 18 кілограмів, харчуючись улюбленими борошняними продуктами.
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