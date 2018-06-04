Названо переможця 18 сезону "Битви екстрасенсів"

У неділю, 3 червня, телеканал СТБ завершив 18 сезон містичного реаліті-шоу "Битва екстрасенсів". У вирішальній боротьбі за перемогу зійшлися троє фіналістів: чаклун Євген Медовщіков, таролог Текле і жрець графічної магії Каїн Крамер.

За підсумками глядацького голосування, найсильнішим ясновидцем країни був названий 25-річний Каїн з міста Славутича.

Каїн Крамер

"Я щасливий і збентежений. Під час оголошення я відчув шок - ледь не втратив свідомість, коли почув своє ім'я. Мені дуже приємно, що мене підтримали телеглядачі. Чесно зізнаюся, я не до кінця вірив у себе і в те, що мене зрозуміють і візьмуть. Дякую всім і окремо кожному за підтримку! Хочу, щоб всі люди пізнали справжнє щастя, як і я", - пізніше прокоментував свою перемогу Каїн Крамер.

Відзначається, що Каїн - представник графічної магії. В роботі використовує сігіли (накреслені знаки) і попіл. Дар передався по роду від прапрабабусі. Під час завдань екстрасенс був експресивним у своїх почуттях і вчинках. У пошуку відповідей не шкодував ні себе, ні героїв випробувань. Досвідчених членів журі шокувала магічна практика Каїна, і вони неодноразово виділяли його серед інших ясновидців.

Церемонію нагородження переможця 18 сезону "Битви екстрасенсів" відвідали учасники різних сезонів проекту, члени журі, близькі та шанувальники фіналістів, а також колеги ведучого Павла Костіцина - Олена Мельник, Ольга Сумська та Марина Боржемская-Узєлкова.

Каїн Крамер

"Кожен сезон "Битви екстрасенсів" піднімає планку все вище і вище. Нинішньому переможцю Каїну Крамеру вдалося здивувати своїм незвичайним методом роботи. Я вболівала саме за нього в фіналі. Графічна магія - це щось нове і цікаве. Нічого подібного я раніше не бачила. З нетерпінням чекаю 19 сезон проекту! Хочеться швидше дізнатися, якими учасниками вразить він", - зазначила Марина Боржемская-Узєлкова.

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