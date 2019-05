Названа найкраща пісня в історії людства: опублікований рейтинг

Пісня Yesterday британського гурту The Beatles, випущена в 1965 році, стала найкращою музичною композицією в історії людства.

Рейтинг сотні кращих пісень всіх часів, де знаменитий хіт "Біттлів" посів перше місце, склав фінансовий портал 24/7 Wall Street.

При складанні переліку враховувалися масштаби продажу композиції, поява в хіт-параді Billboard, кількість каверів на пісню і її популярність серед меломанів.

На Yesterday було записано 665 каверів. У хіт-параді Billboard Hot-100 композиція перебувала протягом 11 тижнів. Автором культового хіта є Пол Маккартні (щоб послухати пісню проскролльте новину до кінця).

Другу сходинку посіла композиція Bridge Over Troubled Water від дуету Simon & Garfunkel, що вийшла в 1970 році. На неї записали понад 400 каверів і вона протрималася в Billboard Hot-100 14 тижнів. Третє місце завоювала композиція британської співачки Адель Rolling In the Deep 2010 року. Вона перебувала в хіт-параді 65 тижнів і отримала 84 кавери (відео з треками дивіться внизу).

У топ-10 потрапили Hey Jude від The Beatles, All of Me американського співака Джона Ледженда, Bad Romance виконавиці Леді Гаги, Bohemian Rhapsody колективу Queen, Let It Be від The Beatles і Ain't No Sunshine Білла Уізерса.

Відзначимо, The Beatles також стали лідерами за кількістю топових композицій у рейтингу (повний перелік опублікований на USA Today).

Трійка кращих пісень в історії людства за версією 24/7 Wall Street:

Як повідомляв OBOZREVATEL, слухачі британської радіостанції Smooth Radio склали рейтинг 500 кращих пісень усіх часів. На вершині чарту виявився співак Ед Ширан і один з його хітів "Perfect".

