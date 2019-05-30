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Названа найкраща пісня в історії людства: опублікований рейтинг

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Пісня Yesterday британського гурту The Beatles, випущена в 1965 році, стала найкращою музичною композицією в історії людства.

Рейтинг сотні кращих пісень всіх часів, де знаменитий хіт "Біттлів" посів перше місце, склав фінансовий портал 24/7 Wall Street.

При складанні переліку враховувалися масштаби продажу композиції, поява в хіт-параді Billboard, кількість каверів на пісню і її популярність серед меломанів.

The Beatles

The Beatles

Time Magazine

На Yesterday було записано 665 каверів. У хіт-параді Billboard Hot-100 композиція перебувала протягом 11 тижнів. Автором культового хіта є Пол Маккартні (щоб послухати пісню проскролльте новину до кінця).

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Другу сходинку посіла композиція Bridge Over Troubled Water від дуету Simon & Garfunkel, що вийшла в 1970 році. На неї записали понад 400 каверів і вона протрималася в Billboard Hot-100 14 тижнів. Третє місце завоювала композиція британської співачки Адель Rolling In the Deep 2010 року. Вона перебувала в хіт-параді 65 тижнів і отримала 84 кавери (відео з треками дивіться внизу).

Simon & Garfunkel

Simon & Garfunkel

Amazon

У топ-10 потрапили Hey Jude від The Beatles, All of Me американського співака Джона Ледженда, Bad Romance виконавиці Леді Гаги, Bohemian Rhapsody колективу Queen, Let It Be від The Beatles і Ain't No Sunshine Білла Уізерса.

Адель

Адель

Time Magazine

Відзначимо, The Beatles також стали лідерами за кількістю топових композицій у рейтингу (повний перелік опублікований на USA Today).

Трійка кращих пісень в історії людства за версією 24/7 Wall Street:

Як повідомляв OBOZREVATEL, слухачі британської радіостанції Smooth Radio склали рейтинг 500 кращих пісень усіх часів. На вершині чарту виявився співак Ед Ширан і один з його хітів "Perfect".

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The BeatlesАдель
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шоу-бизнес
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Названа лучшая песня в истории человечества"??? -Обоз, как всегда мощно обосрался, жёстко выставив своё мнение за всё человечество.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Блевотина мелкобританцев что то решила)))
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