Названа ймовірна причина смерті Станіслава Говорухіна

Російський режисер Станіслав Говорухін, про смерть якого стало відомо в четвер, 14 червня, ймовірно помер від гострої серцевої недостатності.

Таку попередню причину смерті назвав Telegram-канал Mash.

"Причина смерті Станіслава Говорухіна, попередньо - гостра серцева недостатність", - сповістив джерело.

Відзначається, що питання про місце поховання Говорухіна на даному етапі залишається відкритим, швидше за все режисера поховають на Новодівичому кладовищі.

На момент смерті Станіслава Говорухіна, режисерові картин "Вертикаль", "Ворошиловський стрілок", "Місце зустрічі змінити не можна" було 82 роки.

За день до цього росЗМІ поширили передчасну інформацію про смерть режисера, але прес-секретар Говорухіна спростувала її. Наскільки стало відомо пізніше, режисер був госпіталізований і впав в кому.

Останнім часом, будучи народним артистом Росії, Говорухін брав активну участь у політичному житті, був членом путінської партії "Єдина Росія". У 2000 році був кандидатом в президенти країни.

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