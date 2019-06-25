"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео

Українська співачка ведуча Регіна Тодоренко, яка живе й працює в Росії після заміжжя і народження сина, налякала мережу дивним роликом.

Дружина співака Влада Топалова показала їхнє спільне відео, на яке наклала "пекельний" фільтр за допомогою спеціального додатку. Ролик опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"Коли дружина – модель", – жартівливо підписала Регіна свій пост.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов WomanHit

Шанувальники зірки були спантеличені постом Тодоренко, багато хто з них зазначив, що Регіна їх дуже налякала. Також фани пожартували про те, що "без макіяжу вона виглядає дивно".

Знайшлися й ті, хто дорікнув ведучій у тому, що вона показує недоречні відео в соціальних мережах.

"Навіщо таке показувати, ми злякалися!" – написали в коментарях користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Регіна Тодоренко вийшла заміж за Влада Топалова в жовтні 2018 року. Пара розписалася в Москві.

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У липні 2019 року вони планують пишно відсвяткувати весілля в Італії.

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