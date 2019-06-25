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"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео

2.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка ведуча Регіна Тодоренко, яка живе й працює в Росії після заміжжя і народження сина, налякала мережу дивним роликом.

Дружина співака Влада Топалова показала їхнє спільне відео, на яке наклала "пекельний" фільтр за допомогою спеціального додатку. Ролик опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"Коли дружина – модель", – жартівливо підписала Регіна свій пост.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

WomanHit

Шанувальники зірки були спантеличені постом Тодоренко, багато хто з них зазначив, що Регіна їх дуже налякала. Також фани пожартували про те, що "без макіяжу вона виглядає дивно".

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Знайшлися й ті, хто дорікнув ведучій у тому, що вона показує недоречні відео в соціальних мережах.

"Навіщо таке показувати, ми злякалися!" – написали в коментарях користувачі.

"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео
"Навіщо таке викладати?" Тодоренко налякала мережу "сатанинським" відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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