"Нас*ати в рота": Панін змусив втекти топ-пропагандиста Кремля

Скандальний російський актор Олексій Панін зустрів на закордонному курорті топ-пропагандиста Кремля Артема Шейніна, якому неодноразово погрожував справити велику нужду в рота.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті, розповівши про втечу Шейніна і своє ставлення до його колег.

Колаж

"Два дні тому зустрів на вулиці кремлівського пропагандиста Шейніна. Пипець! Я стільки разів публічно говорив, що хочу нас*ати йому в рота, а він побачив мене і навіть не вдарив. Пішов в іншому напрямку і сховав очі. Йому в пику в Вероні плюють, а він утирається. Подивіться на ці морди! Лай*оїди", – написав Панін.

У коментарях пожартували, що Шейнін злякався. Що примітно, серед фоловерів Паніна більшість була налаштована категорично проти пропагандистів РФ.

"Злякався, однак", "Повії", "Цей Шейнін – сволота рідкісна. Він вас злякався, хоча треба було, Олексію, йому вдарити по голові для профілактики", "Це продажні люди без совісті та честі. Без батьків і Батьківщини. Хто виховав цю всю шваль", "Треба було йому вкарячити", – написали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році відомий український десантник-блогер Валерій Ананьєв зустрів у Вероні Шейніна і плюнув йому в обличчя. Після інциденту він записав відео для своїх підписників і розповів, як це сталося.

Сам же кремлівський пропагандист повідомив свою версію. Він назвав зустріч з Ананьєвим "добре спланованою провокацією".

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