Напівгола екс-наречена Козловського розбурхала мережу відвертими фото

Блогер і телеведуча Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського, порадувала своїх шанувальників пікантними знімками, які зробила під час своєї відпустки.

Так, Раміна вирушила відпочивати на Шрі-Ланку, де позувала у відвертому бікіні на камеру, оголивши свою "п'яту точку". Гарячі знімки дівчина розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Відчуваю, ви залайкаете це фото. Фото попи – завжди в тренді", – жартівливо підписала свій пост у соціальній мережі Есхакзай.

Шанувальники Раміни почали закидати її компліментами, зазначивши, що дівчина має апетитну і підтягнуту фігуру. Найбільше увагу фоловерів привернули голі сідниці артистки.

"Фігура дуже соковита!" – похвалили екс-кохану Козловського в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай і Віталій Козловський зустрічалися в 2017 році. Після розставання з Раміною у співака настав нелегкий період, який він переживав в Instagram віршами і сумними фото. Однак пізніше Козловський випустив новий кліп, за сюжетом якого він возз'єднується з коханою після розставання.