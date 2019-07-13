Найгарячіші пари "Танців з зірками" в Україні: хто знайшов кохання на проекті

Восени, на українському телеканалі 1+1 стартує новий, шостий сезон шоу "Танці з зірками". В даний час невідомі імена учасників, а також повний склад суддів – проект, очевидно, підготував глядачам ряд сюрпризів.

Серед ймовірних учасників проекту, на думку шанувальників, можуть бути Настя Каменських, Ольга Фреймут та інші українські представники шоу-бізнесу. Незалежно від того, хто в цьому році буде "штурмувати" паркет на "Танцях", участь в проекті має на увазі величезне навантаження для зірок і їх партнерів, адже вони майже весь час проводять разом.

Подібний спосіб життя, який іноді затягується на кілька місяців (в залежності від того, наскільки довго пара протримається в шоу) значно впливає не тільки на кар'єру, а й на особисте життя учасників. Так, багато хто з них після закінчення проекту припиняють спілкуватися, інші стають друзями, а деякі закохуються одне в одного і навіть створюють сім'ї з партнерами по проекту. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто з учасників попереднього сезону зумів знайти кохання завдяки "Танці з зірками".

Пари, які почали відносини на проекті "Танці з зірками"

Танець зближує: хто з учасників шоу знайшов свою любов

За період існування проекту "Танці з зірками" можна нарахувати як мінімум п'ятірку пар, відносини яких зароджувалися саме в танці. Деякі з них тільки недавно відкрили завісу особистого життя перед шанувальниками, сімейні союзи інших вже перевірені роками.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Одна з найгучніших і несподіваних новин в шоу-бізнесі – одруження українського мандрівника і телеведучого Дмитра Комарова. Його обраницею стала партнерка по проекту "Танці з зірками" (4 сезон), володарка титулу "Міс-Україна" Олександра Кучеренко.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко viva.ua

Пара почала зустрічатися в 2017 році, і до дня свого весілля тримала відносини в строгому секреті. Вони одружилися в червні 2019 року. Вперше Олександра і Дмитро познайомилися на конкурсі краси, в якому перемогла Кучеренко, а Комаров був суддею.

Вони зустрічалися на презентаціях і світських заходах, але тоді між ними були тільки проблиски симпатії. На "Танцях" пара зміцнила свої відносини. Між початком роману і офіційною реєстрацією шлюбу минуло більше двох років.

Женя Кот і Тетяна Татаринцева

Женя Кот і Тетяна Татаринцева viva.ua

Після закінчення п'ятого сезону "Танців" в 2018 році встиг також одружитися відомий танцюрист і хореограф Женя Кот, який в різний час був партнером співачок Наді Дорофєєвої та Michelle Andrade.

Після проекту він зважився на рішучий крок і розписався зі своєю коханою, чемпіонкою України з художньої гімнастики і танців на пілоні, Тетяною Татаринцевою. Дівчина підтримувала свого чоловіка під час участі і допомагала в постановках на пілоні під час ефірів "Танці з зірками". Пара зіграла весілля двічі: в січні 2019 року вони з Тетяною розписалися, а в липні вони зіграли екзотичне весілля на Таїті.

Дмитро Жук і Яна Цибульська

Дмитро Жук і Яна Цибульська Instagram

Перевірку своїх почуттів також пройшли хореографи і танцюристи п'ятого сезону Дмитро Жук і Яна Цибульська. Незважаючи на те, що вони танцювали з різними партнерами (Дмитро був в парі зі співачкою Златою Огневич, а Яна танцювала з Русланом Сенічкіним), вони багато часу проводили разом, так як Дмитро Жук часто допомагав Руслану відточувати чоловічу партію. Пара оголосила про своє весілля в середині жовтня 2018 року.

Сергій і Сніжана Бабкіни

Сергій і Сніжана Бабкін з сім'єю viva.ua

Найромантичніша пара проекту – Сергій і Сніжана Бабкіни. Незважаючи на те, що вони одружилися задовго до спільної участі в проекті, глядачі впевнено вважають їх зразковою сім'єю, яка асоціюється у них з проектом.

Пара разом вже більше 10 років, і за цей відрізок часу стала зразком для наслідування для своїх шанувальників. Разом вони пройшли через багато неприємностей, зокрема подолали алкогольну залежність у Сергія. Зараз вони виховують чотирьох дітей, молодший син Сніжани та Сергія народився 18 червня 2019 року.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Лілія Ребрик та Андрій Дикий viva.ua

Телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий одружилися в грудні 2011 року. Пара зійшлася також на танцювальному паркеті і з тих пір практично не розлучається. В даний час вони виховують двох доньок: 6-річну Діану і маленьку Поліну, яка народилася 30 квітня 2018 року.

"Танцювали і дотанцювалися до двох діток", – жартувала раніше Лілія про відносини з Андрієм.

Було чи не було? Про кого ходили пікантні чутки на "Танцях з зірками"

Наталя Могилевська і Влад Яма

Наталя Могилевська і Влад Яма Караван

Найсенсаційніша пара проекту "Танці з зірками" – Наталя Могилевська та Влад Яма, які брали участь в першому сезоні шоу (2006 рік). Тоді вся Україна говорила про те, що їх об'єднує не тільки професійний інтерес. Артисти, в свою чергу, тільки підігрівали чутки, демонструючи на публіку симпатію один до одного, а також пристрасть в танці.

Тоді Могилевська і Яма посіли друге місце. Через 10 років Наталя і Влад повернулися на паркет – вона в якості учасниці, він – в якості судді. Артистка вирішила відкрити завісу і розповіла, що насправді їх ніколи не пов'язували романтичні відносини. Втім, в п'ятому сезоні Могилевська зізналася Ямі в любові.

Павло Вишняков і Юія Сахневич

Павло Вишняков і Юлія Сахневич 1+1

Актор Павло Вишняков в одному з ефірів п'ятого сезону "Танців" зізнався про те, що їх з партнеркою Юлією Сахневич на проекті об'єднувала не лише спільна робота: у пари почали зароджуватися почуття. Втім, багато хто запідозрив, що це був просто елемент шоу.

Після закінчення проекту Павло в інтерв'ю для OBOZREVATEL розповів, що їх "love story" – правдива.

"Це правдива історія. Ми дуже багато розмовляли, сильно зблизилися. Там були свої нюанси, ми просто з нею шалено схожі, незважаючи на деякі деталі. Коли з нею багато про що поговорили, у мене волосся стало дибки, у нас з нею дуже схожі долі, і ставлення до життя один до одного", – поділився Вишняков.

Про те, чи продовжилися їхні стосунки, артист розповідати відмовився.

Іраклі Макацарія і Яна Заєць

Іраклія Макацарія і Яна Заєць YouTube

Сама пристрасна пара п'ятого сезону "Танців з зірками" Іраклі Макацарії і Яни Заєць безсумнівно була однією з кращих в шоу "Танці з зірками". Чуттєві танці і яскраві номери дозволили їм зайняти третє місце на проекті.

Подейкували, що секрет успіху не тільки в красивих і професійно виконаних постановках, але також, в щирості і теплоті їх відносин, які не закінчилися після закінчення проекту. Як закінчення фіналу Яна полетіла до Іраклі в Грузію, що стало приводом для чуток про їхні стосунки. Пізніше Іркліїв і Яна спростували їх, зазначивши, що вони просто друзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно були названі імена двох суддів проекту. Ними стали представники журі попередніх сезонів Влад Яма та Катерина Кухар. Хто ще увійде до складу суддівської трійки, поки невідомо.

Що ще відомо про новий сезон шоу "Танці з зірками" читайте в нашому матеріалі за цим посиланням.

Раніше OBOZREVATEL також згадував докладніше про кожен переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте тут.

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