''Набрякали ноги, мучив токсикоз'': Тодоренко вперше розповіла про вагітність

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вперше розповіла читачам у соцмережі, як проходила її вагітність первістком, якого вона народила в грудні 2018 року від російського співака Влада Топалова.

У свіжому Instagram-пості телеведуча зізналася, що дійсно не хотіла раніше розкривати стороннім подробиці цього нелегкого, але "прекрасного" періоду.

Фото: instagram.com

"Нарешті я готова розповісти вам про чудовий період свого життя, який називається "Вагітність". У цей період багато хто з вас, особливо дівчата, запитували мене, як зберігати активність протягом 9-ти місяців. Довгий час я дійсно не хотіла розповідати про свою вагітність, перш за все, тому що для мене це було вперше (такий зворушливий і ніжний стан, який я ніколи не забуду)", — підкреслила вона.

"Зараз, пройшовши цікавий шлях, я готова розповісти вам про це. Незважаючи на те, що я скакала-танцювала і знімалася, мене так само, як усіх, мучив токсикоз, у мене так само, як і у всіх, набрякали ноги, я стала більшою на декілька розмірів, і мені також було складно знайти відповідний одяг", — додала Тодоренко, яка пообіцяла читачам більше подробиць найближчим часом.

Фото: instagram.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко народила Топалову сина 5 грудня 2018 року. Дитина з'явилася на світ у пологовому будинку однієї із державних лікарень у Москві. Артистка народжувала в пологовому відділенні міської лікарні №29 імені Баумана, віддавши перевагу їй, а не приватним клінікам.

На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критики за те, що вони тримають у секреті подробиці про свого новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі щоразу ставили запитання щодо малюка, проте вони продовжували їх ігнорувати. Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі та залишити їх у спокої, оскільки пара поки не хоче розповідати нічого про поповнення у сім’ї.