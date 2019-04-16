На YouTube встановили новий рекорд за переглядами за 24 години

Новий кліп південнокорейської групи BTS на пісню Boy with Luv побив рекорд на YouTube за переглядами за добу.

Відео, яке опублікували на офіційному каналі гурту, за перші 24 години зібрало 74,6 мільйона переглядів.

Крім того BTS встановив рекорд YouTube по відео, яке швидше за все набрало 100 млн переглядів.

Зазначимо, обидва рекордb, побиті BTS, раніше належали іншjve південнокорейському гурту Blackpink. Вони були встановлені всього тижнем раніше.

Blackpink Variety

BTS - південнокорейський бой-бенд, який був заснований в 2013 році. Колектив складається з семи учасників: АрЕма, Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чіміна, Ві та Чонгука. BTS отримали світове визнання після випуску другого студійного альбому Wings.

BTS Корреспондент.net

На сьогоднішній день їх відео на YouTube набирають сотні мільйонів переглядів. Наприклад, їх кліп на пісню "DNA" переглянули понад 700 мільйонів разів, а ролик на "Idol" - 400 мільйонів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, корейський поп-гурт BLACKPINK встановлює рекорди в YouTube новим треком Let's Kill This Love і ефектним кліпом до нього.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!