МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

На YouTube встановили новий рекорд за переглядами за 24 години

2.2тЧитати матеріал російською

Новий кліп південнокорейської групи BTS на пісню Boy with Luv побив рекорд на YouTube за переглядами за добу.

Відео, яке опублікували на офіційному каналі гурту, за перші 24 години зібрало 74,6 мільйона переглядів.

Новини
Фінал шоу "Голос країни-9": українці визначилися з головним претендентом на перемогу

Крім того BTS встановив рекорд YouTube по відео, яке швидше за все набрало 100 млн переглядів.

Зазначимо, обидва рекордb, побиті BTS, раніше належали іншjve південнокорейському гурту Blackpink. Вони були встановлені всього тижнем раніше.

Blackpink

Blackpink

Variety

BTS - південнокорейський бой-бенд, який був заснований в 2013 році. Колектив складається з семи учасників: АрЕма, Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чіміна, Ві та Чонгука. BTS отримали світове визнання після випуску другого студійного альбому Wings.

BTS

BTS

Корреспондент.net

На сьогоднішній день їх відео на YouTube набирають сотні мільйонів переглядів. Наприклад, їх кліп на пісню "DNA" переглянули понад 700 мільйонів разів, а ролик на "Idol" - 400 мільйонів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, корейський поп-гурт BLACKPINK встановлює рекорди в YouTube новим треком Let's Kill This Love і ефектним кліпом до нього.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Стадный инстинкт, это наше всё. Ну, мало ли! Вдруг там и впрямь что-то интересное, раз столько народу посмотрели? У азиатов во главе с японцами, прямо анимешный бзик. Было ощущение, что мультяшек смотрю. И я по жизни много раз с корейцами общалась, словно они с этими из разных рас. Этих похоже в каком то инкубаторе вывели. Симпатично, но печально, что мужчины перестали походить на мужчин.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки