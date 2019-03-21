На похороні Началової назвали причину її смерті: лікар звинуватив співачку в легковажності

На похоронах російської співачки Юлії Началової, яка трагічно померла в суботу, 16 березня, назвали офіційну причину її смерті.

Так, прес-секретар і менеджер артистки Анна Ісаєва оголосила результати розтину: раку, про який раніше повідомляли знайомі співачки, у Началової не було, вона не пережила "другу хвилю сепсису", пише МК.Ru.

"Такого діагнозу немає. Проводили розтин. Причина – сепсис (зараження крові. – Ред). Юля не пережила другу хвилю сепсису", – розповіла Ісаєва.

Зі свого боку медик, який лікував Началову, Василь Шуров, заявив, що безпечність артистки привела її в лікарню і довела до сумного фіналу.

"У Юлиному випадку всьому виною, я вважаю, стала людська безпечність. Началова постійно ходила в м'яких "угах", нікого не підпускала до своєї ноги, не лікувала її, під час зйомки перевзувалася в жорсткі туфлі на підборах, з цією проблемою полетіла в Рим. Сподівалася, що саме пройде", — заявив Шуров.

Юлія Началова натерла ногу і намагалася лікувати рану самостійно. До лікарів Началова звернулася 11 березня, коли було вже надто пізно — почалося зараження крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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