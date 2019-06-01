На фестивалі Kozak Fest через страшний буревій обвалився дах сцени

Під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, який із 31 травня по 2 червня проходить в урочищі Княжі Байраки (Дніпропетровська область), обвалився дах сцени.

Надзвичайна подія трапилася через сильний дощ і буревій. Перші подробиці в своєму Instagram уночі 2 червня повідомив український співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой.

"На жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. Можуть бути постраждалі. Тисячі людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу. Твориться хаос, падають дерева. Частина групи перебуває в готелі за 40 км (світла всюди немає), частина — на майданчику, де залишилися наш автобус і інструменти. Група в безпеці", — написав Шуров.

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