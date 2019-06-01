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На фестивалі Kozak Fest через страшний буревій обвалився дах сцени

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Під час найбільшого етно-рок-фестивалю України Kozak FEST, який із 31 травня по 2 червня проходить в урочищі Княжі Байраки (Дніпропетровська область), обвалився дах сцени.

Надзвичайна подія трапилася через сильний дощ і буревій. Перші подробиці в своєму Instagram уночі 2 червня повідомив український співак Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой.

"На жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. Можуть бути постраждалі. Тисячі людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу. Твориться хаос, падають дерева. Частина групи перебуває в готелі за 40 км (світла всюди немає), частина — на майданчику, де залишилися наш автобус і інструменти. Група в безпеці", — написав Шуров.

на жаль, через страшний буревій на фестивалі вкачувавши дах сцени. могут буті постраждалі. более информации на цею момент не маю, кроме того, что много тисяч людей намагають покинути фестиваль під стіною дощу и твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у Готелі за 40 км (світла Скрізь немає), частина - на майданчик, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям війт з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьким.

Допіс, Поширення Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

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Н Олег
Н Олег
кончайте вы радоваться авариям на Руси, тёмная энергия расползается симметрично...
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