На другому році пропонували хабар 20-30 тисяч доларів - генеральний продюсер YUNA Павло Шилько

22 березня в Києві відбулася церемонія нагородження премії YUNA-2019. На наступний день відомий музичний менеджер Олександр Кажиян опублікував в Facebook критичний пост.

"Був дещо здивований виявивши в списку себе коханого, тому що я не голосував. Якщо у YUNA є докази зворотного, прошу їх надати. Ну і був дуже здивований присутності в списках "мертвих душ", а саме відразу двох повних тезок: Наталія Заєць - менеджер Мейхер і Наталія Заєць - продюсер Мейхер ".

Користуючись нагодою, OBOZREVATEL зв'язався з генеральним продюсером YUNA Павлом Шилько, щоб з'ясувати всі незрозумілі моменти.

- Якщо коротко, то після премії стався скандал. Як сприйняли пост Кажияна?

- Я б це не називав скандалом. Скандал – це коли сваряться обидві сторони. YUNA і компанія Deloitte спільно роблять свою роботу. Якщо хтось чогось не розуміє, то це просто від незнання деталей.

- Кажиян написав в ФБ, що його прізвище є в списках, але він не голосував. Як так сталося?

- Це абсолютно нормальна тема. Це називається "запрошені члени журі". Ми кличемо їх за певними категоріями, які вказані у нас в регламенті. Кажиян – менеджер артистів, які неодноразово номінувалися на YUNA. Ми, звичайно, хотіли, щоб він проголосував.

Він не проголосував, але це його право. Ми не контактуємо з членами журі в період голосування. Тільки передаємо списки Deloitte, а вони вже проводять голосування. З 160 членів проголосувало 129 – це дуже хороший показник.

- Ще одна претензія була пов'язана з продюсером Надії Мейхер Наталією Заєць, яка була в списку двічі. Як так вийшло?

- Це механічна історія з сайтом. Я не знаю проголосувала вона чи ні, але якщо і проголосувала, то зарахований був один голос. Інакше бути не може.

- Реакції Deloitte на всю цю історію не було. Чому?

- Це навіть смішно. Тільки зовсім некомпетентна людина може засумніватися в компанії Deloitte, яка більше 170 років на міжнародному ринку і є аудитором безлічі світових заходів.

Чому компанія Deloitte повинна в чомусь виправдовуватися? У чому?

Щороку Deloitte випускає свій стандартний прес реліз, де описує механіку голосування і отримання результатів. Якщо уважно почитати, питань не виникає

- У наступному році Кажиян буде в списку членів журі чи вже ні?

- Я б хотів його запросити, адже він менеджер топових артистів України. Але я ж не можу його примусити. Це його особисте право.

- За яким принципом складається список членів журі?

- Членами журі премії YUNA є: програмні директори, музичні редактори, ведучі ефіру радіостанцій і телеканалів, музичні критики видань, представники квиткових операторів, організатори концертів, менеджмент артистів, саунд-продюсери і композитори, кліпмейкери. На другому етапі підключаються артисти, які перемагали в YUNA.

- Вам не здається, що 160 членів журі – це занадто багато, і ви створюєте для себе плутанину?

- Не здається. Чим більше членів журі – тим більше виникає розрив між номінантами. Тому ми з кожним роком намагаємося збільшувати їх кількість. Щоб ви розуміли, в премії Греммі на багато більше членів журі. У нас просто не такий великий ринок.

Павло Шилько та Мохаммад Захур

- Я правильно розумію, що посади людей в списку вказані на той момент? Тому що багато не збігаються з нинішніми.

- Якщо люди працювали на цій посаді на момент початку голосування, то мають право так називатися.

- В українських премій дуже погана репутація. Вважається, що кожну можна купити за гроші. Вам надходили пропозиції про продаж нагород?

- Це було в перші пару років, поки ми не пояснили, що ми тільки організатори та придумали концепт. До голосування ми не маємо ніякого відношення. Ніяких варіантів підкупу бути не може, а якщо хтось хоче підкупити компанію Deloitte ... не смішіть мене.

23-59.com.ua Павло Шилько з дружиною

- Скільки грошей пропонували?

- На якомусь другому-третьому році YUNA пропонували 20-30 тисяч доларів. Я вже навіть імена не згадаю. Але я на це посміхався і пояснював, що ми зробили правильну міжнародну систему, в якій можемо впливати тільки на організацію премії. До голосування ми відношення не маємо.

- Тема гастролей в Росії зараз аж надто болючим момент. Якщо член журі або артист їздить туди з концертами, то він може голосувати або потрапити в номінанти YUNA?

- Є регламент, в якому написано, що номінуватися можуть ті артисти, чиї пісні протягом календарного року YUNA перебували в ротації національних телеканалів або радіостанцій. Якщо їх крутили, то вони мають право потрапити. Далі вже право членів журі - голосувати чи ні.

Ми діємо за регламентом. У регламенті цього немає.

- А особисто ви хотіли б їх внести?

- Моя думка на цю тему не має ніякого відношення до YUNA.

- Всієї історії можна було б уникнути, якби ви вивісили список тих, хто голосував. Чому не стали цього робити?

- Весь процес голосування забезпечується компанією Deloitte. І так само, як на церемонії Grammy, компанія Deloitte не оголошує фінальний список тих, хто голосував, щоб уникнути зовнішнього впливу на процес голосування.

Уявімо собі американський ринок. Припустимо, що проголосувало 70% Академії Греммі, йде вручення, вивішують списки. Потім виявляється, що 10 членів журі, з якими знайомий Бруно Марс взагалі не проголосували. І тут він починає їм дзвонити і наїжджати, а це веде до певних міжсобойчиків.

- На YUNA виступала Мішель Андраде, якої не було в номінації, а переможниця Аліна Паш – ні. Чому?

- У регламенті ніде не написано, хто має виступати. У нас є негласне правило генерального продюсера: весь список виступаючих складається тільки з номінантів або з попередніх переможців YUNA.

В даному випадку Андраде виступала, як представник триразових переможців YUNA в номінації "менджмент артиста". Це було моє рішення. Абсолютно нормальне.

Три роки поспіль бути кращим менеджментом – це заслуговує того, щоб їх артист виступив.

- Ця історія якось вплине на організацію в наступному році?

- Собаки гавкають караван йде. У нас є експертна рада. За час існування ради ми дуже багато поміняли. Після невеликої паузи ми в травні проведемо перше засідання і будемо далі розвивати нашу музичну індустрію.

До зустрічі на дев'ятій премії YUNA в березні 2020 року!

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