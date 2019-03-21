МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

889Читати матеріал російською

10 березня українська гурт Скрябін відіграли свій сольний концерт в Мюнхені.

Позаштатний кореспондент OBOZREVATEL побувала на концерті і ділиться своїми враженнями.

"Вийшов неймовірно душевний, ледь не камерний концерт в самому роковому клубі міста. Багато сміху і драйву - публіка зголодніла по живій рідній музики - це було видно з найперших хвилин запуску людей в зал", - написала Лиса.

"І нехай говорять, що "Скрябін без Кузьми вже не той". Це правда, звичайно. Але ж музика його жива, і музиканти, які пройшли з ним вогонь, воду і мідні труби - теж на відстані витягнутої руки. А, значить, українське, справжнє і таке рідне - теж залишається з нами крізь роки і відстані", - додала вона.

Новини
Легенди рок-сцени Oomph! дали яскравий концерт в Мюнхені: ексклюзивні фото
"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

Ліса Павлова

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Ліса ПавловаЛіса Павлова
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки