"Музика Кузьми жива": як "Скрябін" запалив на концерті в Мюнхені

10 березня українська гурт Скрябін відіграли свій сольний концерт в Мюнхені.

Позаштатний кореспондент OBOZREVATEL побувала на концерті і ділиться своїми враженнями.

"Вийшов неймовірно душевний, ледь не камерний концерт в самому роковому клубі міста. Багато сміху і драйву - публіка зголодніла по живій рідній музики - це було видно з найперших хвилин запуску людей в зал", - написала Лиса.

"І нехай говорять, що "Скрябін без Кузьми вже не той". Це правда, звичайно. Але ж музика його жива, і музиканти, які пройшли з ним вогонь, воду і мідні труби - теж на відстані витягнутої руки. А, значить, українське, справжнє і таке рідне - теж залишається з нами крізь роки і відстані", - додала вона.

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

Ліса Павлова

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