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"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

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Українська ТБ-зірка, ведучий Володимир Остапчук вразив мережу пародією на кліп російського музиканта Артура Пирожкова. Так, у своєму відео він жорстко потролив українських артистів, які вирішили піти в політику.

У ролику з'явилися пародії на Олега Винника, Олю Полякову та Святослава Вакарчука. Відео Остапчук розмістив на своєму Youtube-каналі.

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

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Дія на відео відбувається у Києві у 2025 році. По всьому світу поширюється тренд: зірки шоубізнесу йдуть у політику.

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

В Україні політичну кар'єру стрімко розвивають Вакарчук, Винник, Полякова, Сивохо, Павлик, Скічко та інші артисти.

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

За сюжетом Володимир Остапчук тікає від мухи "Зе-Зе", яка переносить так званий "вірус", що викликає бажання змінити статус артиста на кар'єру політика.

"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Скріншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, Остапчук спародіював хіт Siren Song, із яким MARUV виступала на Національному відборі на Євробачення-2019. Артист висміяв еротичний ролик співачки, відтворивши танці в латексних вбраннях, сцени у ванній та інші пікантні моменти.

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Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна Київ
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