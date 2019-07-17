"Муха Зе-Зе!" Український комік потролив зірок у політиці

Українська ТБ-зірка, ведучий Володимир Остапчук вразив мережу пародією на кліп російського музиканта Артура Пирожкова. Так, у своєму відео він жорстко потролив українських артистів, які вирішили піти в політику.

У ролику з'явилися пародії на Олега Винника, Олю Полякову та Святослава Вакарчука. Відео Остапчук розмістив на своєму Youtube-каналі.

Скріншот із відео

Дія на відео відбувається у Києві у 2025 році. По всьому світу поширюється тренд: зірки шоубізнесу йдуть у політику.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

В Україні політичну кар'єру стрімко розвивають Вакарчук, Винник, Полякова, Сивохо, Павлик, Скічко та інші артисти.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Скріншот із відео

За сюжетом Володимир Остапчук тікає від мухи "Зе-Зе", яка переносить так званий "вірус", що викликає бажання змінити статус артиста на кар'єру політика.

Скріншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, Остапчук спародіював хіт Siren Song, із яким MARUV виступала на Національному відборі на Євробачення-2019. Артист висміяв еротичний ролик співачки, відтворивши танці в латексних вбраннях, сцени у ванній та інші пікантні моменти.

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