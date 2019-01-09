''Можуть бути проблеми'': DZIDZIO розповів про майбутнє лікування після побиття

Українському співаку і шоумену DZIDZIO (Михайлу Хомі) необхідна тривала реабілітація після нападу на нього в Києві.

Як розповів артист журналістам каналу "1+1", зараз він перебуває у клініці і залишиться під наглядом лікарів ще півтора місяці, оскільки отримана після побиття травма загрожує новими проблемами.

Фото: facebook.com

"До цього треба дуже обережно ставитися. Потрібно, щоб зажило. Бо якщо неправильно заживе, може потрапити інфекція і можуть бути проблеми. Тому Новий рік і Різдво я провів у лікарні, щоб потім було краще", — сказав співак.

На лікарняному ліжку артист записував своїм фанам привітання із Різдвом.

Нагадаємо, що 28 грудня співака перед ефіром в офісі однієї з українських радіостанцій побили троє невідомих. Пізніше співак розповів пресі, що організатором нападу є рекетир Михайло Мішков, який стверджує, що колишній учасник гурту Олег Турко перепродав йому свою частку в компанії DZIDZIO.

Після нападу лікарі діагностували у DZIDZIO розрив барабанної перетинки лівого вуха. Співак ризикує втратити слух. З огляду на травми він також був змушений скасувати всі концерти, заплановані на найближчий час.

Фото: facebook.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз DZIDZIO має намір домагатися справедливого покарання для нападників. Для цього, як підкреслив співак, у нього є усі підстави і необхідні докази.