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''Можуть бути проблеми'': DZIDZIO розповів про майбутнє лікування після побиття

1.4тЧитати матеріал російською

Українському співаку і шоумену DZIDZIO (Михайлу Хомі) необхідна тривала реабілітація після нападу на нього в Києві.

Як розповів артист журналістам каналу "1+1", зараз він перебуває у клініці і залишиться під наглядом лікарів ще півтора місяці, оскільки отримана після побиття травма загрожує новими проблемами.

''Можуть бути проблеми'': DZIDZIO розповів про майбутнє лікування після побиття

Фото: facebook.com

"До цього треба дуже обережно ставитися. Потрібно, щоб зажило. Бо якщо неправильно заживе, може потрапити інфекція і можуть бути проблеми. Тому Новий рік і Різдво я провів у лікарні, щоб потім було краще", — сказав співак.

На лікарняному ліжку артист записував своїм фанам привітання із Різдвом.

Дай, Боже, добрий вечір - так говорити господар, коли заходити до хати з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров'я". ВІН запалює свічку, всі моляться и сідають вечеряті, после вечері всі дружно колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли собирается вся родина за одним столом, на якому найсмачніші в мире дванадцять страв. # святавечеря # Святвечір # хрістоссярождає # хрістоснародівся # коляда # нанебізірка

Публікація від DZIDZIO (@dzidzio)

Нагадаємо, що 28 грудня співака перед ефіром в офісі однієї з українських радіостанцій побили троє невідомих. Пізніше співак розповів пресі, що організатором нападу є рекетир Михайло Мішков, який стверджує, що колишній учасник гурту Олег Турко перепродав йому свою частку в компанії DZIDZIO.

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Після нападу лікарі діагностували у DZIDZIO розрив барабанної перетинки лівого вуха. Співак ризикує втратити слух. З огляду на травми він також був змушений скасувати всі концерти, заплановані на найближчий час.

''Можуть бути проблеми'': DZIDZIO розповів про майбутнє лікування після побиття

Фото: facebook.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз DZIDZIO має намір домагатися справедливого покарання для нападників. Для цього, як підкреслив співак, у нього є усі підстави і необхідні докази.

Особи
Михайло Хома Дзідзьогрупа DZIDZIO
Місце
Україна
Теги
музикашоу-бизнес
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Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
Вот ты обманyл! Добра нажил! А счастья тебе не бyдет! Низкий ты человечек!
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