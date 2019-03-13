МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Моя любов": Сєдокова і популярний російський зізнались у відносинах

3.8тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе в Росії, зізналася в почуттях російському співакові, телеведучому і учаснику групи MBAND Анатолієм Цоєм.

Так, артистка в Stories свого Instagram-аккаунту опублікувала ролик з Цоєм, на якому вони тісно туляться один до одного і обіймаються. Також Сєдокова називає Анатолія "Моя любов".

У свою чергу, молодик відповів на зізнання Сєдокової і проспівав їй теж слова про кохання.

Скріншот з Stories

Скріншот з Stories

Instagram @annasedokova

Новини
"Пластика спотворила": нове фото Седокової викликало обурення у її фанатів

"Моя любов до твоєї любові", – заспівав Анатолій.

Скріншот з Stories

Скріншот з Stories

Instagram @annasedokova

Скріншот з Stories

Скріншот з Stories

Instagram @annasedokova

Крім цього, на сторінці Цоя в соцмережі опубліковано безліч спільних фото зі співачкою, деяким з них – майже два роки.

Новини
"До крові б зацілував!" Сєдокова розбурхала мережу абсолютно голим фото

Найкращий день ... 🖤

Публікація від Анатолій Цой (@anatoliytsoy_official)

Новини
"Зовсім дах їде": Сєдокова показала голі груди і нарвалася на критику фанатів

Жартома OBOZREVATEL вирішив також "заглянути в майбутнє" і подивитися, як будуть виглядати спільні діти Сєдокової і Цоя, якщо їх відносини розвиватимуться в майбутньому.

"Моя любов": Сєдокова і популярний російський зізнались у відносинах
"Моя любов": Сєдокова і популярний російський зізнались у відносинах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ оприлюднили чутки про роман української артистки Анни Сєдокової з молодим спортсменом Андрієм Мироновим. Друзі 24-річного хлопця повідомляли, що той зустрічався з молодою моделлю і навіть збирався одружитися, але за місяць до торжества пара розірвала стосунки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Анна Сєдокова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки