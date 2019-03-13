"Моя любов": Сєдокова і популярний російський зізнались у відносинах

Популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе в Росії, зізналася в почуттях російському співакові, телеведучому і учаснику групи MBAND Анатолієм Цоєм.

Так, артистка в Stories свого Instagram-аккаунту опублікувала ролик з Цоєм, на якому вони тісно туляться один до одного і обіймаються. Також Сєдокова називає Анатолія "Моя любов".

У свою чергу, молодик відповів на зізнання Сєдокової і проспівав їй теж слова про кохання.

Скріншот з Stories Instagram @annasedokova

"Моя любов до твоєї любові", – заспівав Анатолій.

Скріншот з Stories Instagram @annasedokova

Скріншот з Stories Instagram @annasedokova

Крім цього, на сторінці Цоя в соцмережі опубліковано безліч спільних фото зі співачкою, деяким з них – майже два роки.

Жартома OBOZREVATEL вирішив також "заглянути в майбутнє" і подивитися, як будуть виглядати спільні діти Сєдокової і Цоя, якщо їх відносини розвиватимуться в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ оприлюднили чутки про роман української артистки Анни Сєдокової з молодим спортсменом Андрієм Мироновим. Друзі 24-річного хлопця повідомляли, що той зустрічався з молодою моделлю і навіть збирався одружитися, але за місяць до торжества пара розірвала стосунки.

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