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MONATIK підірвав "Олімпійський" грандіозним шоу: перші фото і відео

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У суботу, 1 червня, в Києві відбувся концерт популярного українського поп-виконавця MONATIKа.

33-річний артист представив фанатам нову програму під назвою "Love it Ритм". На шоу разом в співаком виступили також його зіркові колеги Мішель Андраде, Надя Дорофєєва, Alyona Alyona і учасниця "Голос. Діти 4" Ніно Басилая.

Шанувальники MONATIKа, які заповнили весь НСК "Олімпійський", в захваті від шоу. Вони викладають в соцмережі яскраві фото та відео з грандіозного концерту.

Журналіст OBOZREVATEL Олена Кордунова також побувала на даному шоу і ділиться своїми враженнями:

"Олімпійський буквально в вогні! Енергетика божевільна, концерт на висоті, світло, звук просто нереальні! Стадіон повний, забитий майже вщерть".

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Концерт MONATIK в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK випустив довгоочікуваний альбом "Love It ритм". Так, його презентація відбулася одночасно на всіх цифрових майданчиках напередодні масштабного Stadium Show.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
MONATIK
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
зіркишоуконцерт
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леня зе
леня зе
твари политизированные.где актывысты
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леня зе
леня зе
и похер шо мтс рекламируй и в России выступает.бабло.
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