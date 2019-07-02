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Молодша сестра Лободи завела мережу "голими" фото: як виглядає гаряча красуня

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Молодша сестра скандальної співачки Світлани Лободи Ксенія, яка нещодавно вийшла заміж, завела мережу відвертими фото.

Так, 26-річна Ксенія привернула до себе увагу аудиторії після того, як її знаменита сестра Світлана поділилася знімками та відео з її весілля. Виявилося, на особистій сторінці в Instagram Лобода-молодша не соромиться ділитися з фоловерами своїми пікантними знімками.

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає молодша сестра 36-річної Лободи, а також визначити, хто з красунь гарячіший, взявши участь в опитуванні в кінці новини.

Світлана Лобода з сестрою Ксенією

Світлана Лобода з сестрою Ксенією

Комсомольська правда

Відзначимо, про сестру Лободи Ксенію відомо небагато. Дівчина народилася в серпні 1992 року, живе у Києві. Вона захоплюється подорожами і модельною діяльністю. Її чоловіком став український бізнесмен Артем Аурсаліді, який не веде публічне життя. Втім, дівчина також вважає за краще приховувати коханого від сторонніх очей.

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Раніше Світлана Лобода неодноразово розповідала в ЗМІ, що у них з сестрою особливий тісний зв'язок. Зовні це теж помітно: Ксенія дійсно дуже схожа на старшу сестру.

Сумую по морю ... 🌊☀️

Публікація від Ksusha Loboda (@ksushka_loboda_)

Ксюша так само, як і Світлана, може похвалитися пухкими, апетитними губами, глибоким поглядом і відмінною, підтягнутою фігурою, що і демонструє на своїх відвертих фото.

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Дуже люблю літо ☀️🍒🍉

Публікація від Ksusha Loboda (@ksushka_loboda_)

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша сестра Лободи Ксенія вийшла заміж 27 червня 2019 року. Світлана на весіллі сестри відзначилася вульгарним танцем, в якому була задіяна і її дочка Єва.

Після весілля Ксенії Лободи в мережі спалахнула хвиля чуток про те, що і сама Світлана незабаром піде під вінець (до цього 36-річна артистка жодного разу не виходила заміж офіційно).

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Особа
Світлана Лобода
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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