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"Міс Москва" відреагувала на чутки про розлучення з екс-королем Малайзії

1.3т Читати матеріал російською

"Міс Москва-2015" Оксана Воєводіна відреагувала на чутки про розлучення з колишнім королем Малайзії Султаном Мухаммадом V.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, в якому подружжя зізналося одне одному в коханні (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Фаріс завжди піклується про мене і нашу сім'ю, а я дбаю про нього. І, звичайно, я хочу бути єдиною в його житті і залишатися з ним до кінця своїх днів", розповіла в ролику Воєводіна. А чоловік заявив, що для стійких і міцних відносин потрібні пристрасть і взаєморозуміння. Ну і діти, звичайно.

"Міс Москва" відреагувала на чутки про розлучення з екс-королем Малайзії

Оксана Воєводіна

Фото з Instagram

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"Міс Москва" відреагувала на чутки про розлучення з екс-королем Малайзії

Весілля Оксани Воєводіної і Султана Мухаммада V

Фото з Instagram

Також адвокат моделі Євген Тарло раніше повідомив виданню New Straits Times, що Оксана не отримувала ніяких повісток і викликів до суду. Всі чутки про розлучення він списав на заздрість.

"Що стосується розлучення — ні повістки до суду, ні судового розгляду, нічого такого не було. Вона не зверталася, і вона не отримувала нічого офіційно від свого чоловіка. Існує чимала кількість людей, які заздрять їм. У них блискучий шлюб, красиве весілля, гарна дитина", зазначив Тарло.

"Міс Москва" відреагувала на чутки про розлучення з екс-королем Малайзії

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V

Фото з Instagram

"Міс Москва" відреагувала на чутки про розлучення з екс-королем Малайзії

Оксана Воєводіна

Фото з Instagram

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Публікація від Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V з Воєводіною відбулась 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

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