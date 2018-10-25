Актор, який пішов із "Дизель Шоу", розповів про подальшу долю проекту після ДТП

Український гумористичний проект "Дизель Шоу", учасники якого нещодавно потрапили у серйозну ДТП на трасі Київ — Львів, втративши колегу, актрису Марину Поплавську, не розпадеться і з часом продовжить роботу.

Про це на особистій сторінці в Instagram повідомив гуморист Олег Іваниця, який днем раніше зізнався, що покине "Дизель Шоу", тому що не бачить себе у ньому після смерті колеги (відео дивіться нижче).

Олеги Іваниця Фото: ictv.ua

"По-перше, дякую увсім величезне за підтримку і співчуття, ці слова зараз потрібні і важливі. По-друге, хочу розвіяти деякі ваші переживання", — звернувся на відео Іваниця до підписників.

Адже після повідомлення про залишення проекту, фоловери артиста почали говорити, що його приклад наслідуватимуть й інші колеги, і це призведе до розпаду команди й краху "Дизель Шоу".

"Перше: "Дизель Шоу" не розпадеться, не розсиплеться і не розбіжиться. Воно буде існувати і продовжуватиме вас радувати", — підкреслив він.

Приділив увагу Іваниця і тим, хто вважав, що його рішення засмутило б Марину Поплавську.

"Друге: чого хотіла б Марина. Я дуже добре знав цю людину, і більше всього на світі вона хотіла, щоб усім було добре, і щоб всі були щасливі. Якби Мариночка знала, що мені буде комфортніше поза проектом, вона б перша сказала: "Іди з Богом і будь щасливий", — підсумував Іваниця.

Нагадаємо, що в суботу, 20 жовтня, учасники "Дизель Шоу" потрапили у ДТП дорогою зі Львова, де гостювали з концертом. Автобус коміків виїхав у нічний рейс на Київ лише з одним водієм, через що поліція не виключає версію, що він заснув за кермом. Загалом же, причина аварії з'ясовується.

У результаті ДТП постраждали декілька учасників гумористичної команди і загинула актриса Марина Поплавська. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, засновник ''Дизель Шоу'' зворушив мережу прощальним листом до Марини Поплавської.