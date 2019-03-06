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''Ми самі відмовилися...'' Поп-зірка 90-х відповіла на запитання про Крим

5.3тЧитати матеріал російською

Хотілося б, щоб Крим був частиною Російської Федерації, але вирішити це питання треба "полюбовно". Адже свого часу Росія сама відмовилася від цієї території.

Такою думкою в інтерв'ю DW щодо анексії українського півострова Росією поділилася поп-співачка Альона Апіна, популярна виконавиця 90-х (відео дивіться нижче).

''Ми самі відмовилися...'' Поп-зірка 90-х відповіла на запитання про Крим

Фото: peopletalk.ru

"Наш Крим — не наш... у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку він, звичайно, наш. З іншого — звичайно, не наш. Хочеться, щоб він був наш, але й щоб ми вирішили все це якось полюбовно", — зазначила вона.

Водночас артистка згадала, що її ім'я вже внесене до бази українського добровольчого центру "Миротворець", який фіксує злочини проти національної безпеки держави.

"Я потрапила до "Миротворця" українського, я тепер туди нев'їзна. Співала в Архангельську на сцені, а там був задник "Крим наш!" Я ж виходжу, не дивлюся, що там висить. Концерт, площа, люди прийшли... "Миротворець" на наступний день — будь ласка. Ну це теж певна психіатрія", — продовжила вона.

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"Тому як ставитися до Криму, я не знаю. Так, туди загалом то й не з'їздила. Якось так склалося, що не була там і особливо ніколи не любила Крим. А з точки зору політики мене роздирає — і та, й інша історія праві. Звичайно, це наша територія. З іншого боку — не наша, бо ми самі відмовилися. Сказали: "Так, беріть". Що з цим робити, я не знаю", — завершила Апіна.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, як могла втратити роботу через інтерв'ю, в якому назвала анексований Росією Крим — Україною.

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Тема
анексія Криму
Особа
Альона Апіна
Місце
Росія
Теги
інтерв`ювидео
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
По такой логике Аляска русская, а Сахалин и Курилы Россия должна вернуть, да и Калининград тоже.
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