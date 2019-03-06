''Ми самі відмовилися...'' Поп-зірка 90-х відповіла на запитання про Крим

Хотілося б, щоб Крим був частиною Російської Федерації, але вирішити це питання треба "полюбовно". Адже свого часу Росія сама відмовилася від цієї території.

Такою думкою в інтерв'ю DW щодо анексії українського півострова Росією поділилася поп-співачка Альона Апіна, популярна виконавиця 90-х (відео дивіться нижче).

Фото: peopletalk.ru

"Наш Крим — не наш... у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку він, звичайно, наш. З іншого — звичайно, не наш. Хочеться, щоб він був наш, але й щоб ми вирішили все це якось полюбовно", — зазначила вона.

Водночас артистка згадала, що її ім'я вже внесене до бази українського добровольчого центру "Миротворець", який фіксує злочини проти національної безпеки держави.

"Я потрапила до "Миротворця" українського, я тепер туди нев'їзна. Співала в Архангельську на сцені, а там був задник "Крим наш!" Я ж виходжу, не дивлюся, що там висить. Концерт, площа, люди прийшли... "Миротворець" на наступний день — будь ласка. Ну це теж певна психіатрія", — продовжила вона.

"Тому як ставитися до Криму, я не знаю. Так, туди загалом то й не з'їздила. Якось так склалося, що не була там і особливо ніколи не любила Крим. А з точки зору політики мене роздирає — і та, й інша історія праві. Звичайно, це наша територія. З іншого боку — не наша, бо ми самі відмовилися. Сказали: "Так, беріть". Що з цим робити, я не знаю", — завершила Апіна.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російська співачка Лоліта Мілявська розповіла, як могла втратити роботу через інтерв'ю, в якому назвала анексований Росією Крим — Україною.

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