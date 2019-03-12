''Ми на сьомому місяці'': суддя ''Голосу країни'' знову стане батьком

Український співак і суддя вокального проекту "Голос країни" Сергій Бабкін ошелешив шанувальників радостною звісткою. Його дружина Сніжана вагітна третьою дитиною і народить вже за кілька місяців.

Про це Бабкін розповів на особистій сторінці в Instagram, приклавши до свого посту фото журнальної обкладинки, для якої вони знялися разом з дружиною.

"Ми на сьомому місяці від щастя!" - коротко прокоментував він фотографію.

Всього за кілька годин пост Бабкіна зібрав понад 8 тис. лайків. У коментарях прихильники співака кинулися вітати пару.

"Ви кращі! Вітаю!", "Боже, яка радість! Молодці", "Серьога, Сніжана! Ви суперкруті!", "Знову молоді батьки, вітаю!" - вказали під постом музиканта.

Нагадаємо, з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився у 2007 році. У травні 2008 року пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Сьогодні Сергій та Сніжана виховують двох дітей: дочку Веселіну і сина Артура. Також у Сергія Бабкіна від першого шлюбу є син Ілля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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