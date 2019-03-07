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Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

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Баба Доцька з Коломиї зняла яскраву пародію на хіт Siren Song української співачки MARUV, із якою вона перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019.

Так, відео було опубліковане на YouTube-каналі виконавиці. "Ми прагнули зберегти суть пісні, адже це пародія, сороміцькі коломийки виявилися ідеальною основою нової пісні", — прокоментувала свою пародію під назвою "Йди суда" Баба Доцька (відео дивіться нижче).

Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

Фото: vikna.if.ua

Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

Скріншот з відео

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Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

Скріншот з відео

У мережі гідно оцінили ролик, зазначивши, що вийшло дуже круто і навіть краще за оригінал.

"Класно", "Дуже сильно", "Марув відпочиває", "Класний ролик сміялися весь день", "Трохи краще оригіналу", — написали люди.

Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення
Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення
Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення
Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

Нагадаємо, що MARUV перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019. Саме вона повинна була представляти Україну на міжнародній арені. Однак договір, який співачці потрібно було підписати, вона визнала неприйнятним, тому відмовилася від участі у конкурсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу навколо MARUV і Громадського телерадіомовника Україна відмовилася брати участь у конкурсі "Євробачення" в 2019 році.

Місце співачки в рейтингах букмекерів несподівано зайняв досить неординарний гурт Hatari, який представить на конкурсі Ісландію. Як пожартували користувачі мережі, враження від номеру Hatari таке, ніби MARUV і рокери Rammstein об'єднали свої зусилля. Музиканти вийшли на сцену в латексних костюмах із шипами і елементами БДСМ.

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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Северг Олег, Не ври, тролль. В России такой тип лица - это признак чистокровного кацапа.
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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Вы полагаете, что это смешно? Это глупо. Нашли о чём вспоминать.
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Северг Олег
Северг Олег
Хрень какая то. Но что харрактерно - галичане типичная татарва или помесь татарвы с евреями. В Росии такой тип лица это типичный признак еврейского происхождения. Тут нет ничего славянского. И вся Украина такая кстати. Вся из помеси состоит
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