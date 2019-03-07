Мережу підірвала гуцульська пародія на суперхіт MARUV для Євробачення

Баба Доцька з Коломиї зняла яскраву пародію на хіт Siren Song української співачки MARUV, із якою вона перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019.

Так, відео було опубліковане на YouTube-каналі виконавиці. "Ми прагнули зберегти суть пісні, адже це пародія, сороміцькі коломийки виявилися ідеальною основою нової пісні", — прокоментувала свою пародію під назвою "Йди суда" Баба Доцька (відео дивіться нижче).

Фото: vikna.if.ua

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У мережі гідно оцінили ролик, зазначивши, що вийшло дуже круто і навіть краще за оригінал.

"Класно", "Дуже сильно", "Марув відпочиває", "Класний ролик — сміялися весь день", "Трохи краще оригіналу", — написали люди.

Нагадаємо, що MARUV перемогла в Національному відборі на Євробачення-2019. Саме вона повинна була представляти Україну на міжнародній арені. Однак договір, який співачці потрібно було підписати, вона визнала неприйнятним, тому відмовилася від участі у конкурсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу навколо MARUV і Громадського телерадіомовника Україна відмовилася брати участь у конкурсі "Євробачення" в 2019 році.

Місце співачки в рейтингах букмекерів несподівано зайняв досить неординарний гурт Hatari, який представить на конкурсі Ісландію. Як пожартували користувачі мережі, враження від номеру Hatari таке, ніби MARUV і рокери Rammstein об'єднали свої зусилля. Музиканти вийшли на сцену в латексних костюмах із шипами і елементами БДСМ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!