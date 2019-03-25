"Мені боляче": кліп українського співака про Карпати викликав ажіотаж в мережі

Кліп "Бачу Промені" українського співака Андрія Kishe про збереження природи Карпат набрав більше мільйона переглядів на YouTube і сотні захоплених коментарів (щоб подивитися відео, проскрольте новину в самий низ).

"Це результат боротьби і важкої праці над піснею "Бачу Промені". Приїхавши в Карпати на зйомки кліпу, я остаточно і безповоротно закохався в енергетику і міць цього місця. Тема для кліпу була обрана відразу. Мені боляче думати, що столітні ялини гинуть від руки людини. Кліп "Бачу Промені" мотиваційний "коучинг" про те, як добиватися поставлених цілей, не бояться йти обраним шляхом ", - сказав Kishe, передає його прес-служба.

Kishe також потрапив в номінацію кращий співак року на всеукраїнській премії "Золота жар-птиця". "Моя команда вірить, що музика не тільки для розваги, але і для глибоких думок, важливих цілей і завдань. Я щасливий, що цілий мільйон українців подивився кліп "Бачу Промені та перейнявся ідеєю зберегти природні багатства нашої батьківщини. Ми йдемо до своєї вершини не дивлячись ні на що, багато людей дякують мені за пісню "Бачу Промені", вона надихає їх мріяти ", - додав він.

У коментарях до відео розхвалили роботу співака, зазначивши глибокий сенс і важливість піднятої ним проблеми.

"Дуже крутий кліп! Пісня шикарна! Спасибі вам, Кіше! Дерзайте далі! Удачі вам і успіхів!", "Гідна робота! Мотиваційна пісня, мені дуже сподобалася!", "Класна пісня. Дуже круто вийшло. Дійсно мало зараз такий хорошої музики ", - написали в коментарях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, український співак MELOVIN, фіналіст "Євробачення-2018" в Португалії, презентував в мережі кліп до своєї нової ліричної композиції "З тобою, зі мною, и годі". Зйомки відео, як розповіли представники артиста, пройшли не без пригод.

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