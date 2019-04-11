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MELOVIN святкує день народження: якими образами вражав кумир молоді

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У четвер, 11 квітня, популярний український співак MELOVIN, який представляв країну на масштабному конкурсі "Євробачення 2018" у Португалії, святкує народження. Кумиру молоді виповнилося 22 роки.

Вперше про MELOVIN'a дізналися в 2015 році, коли він прийшов на відбірковий етап шоу "Х-фактор". З моменту першого кастингу харизматичний Костя Бочаров завоював популярність в Україні, а через деякий час і далеко за її межами.

За роки своєї творчої діяльності з учасника талант-шоу MELOVIN перетворився в популярного артиста, а також власника особистого бренду. Крім сценічного імені змінилося багато чого: підхід до створення музики, стиль і, звичайно ж, зовнішній вигляд. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінювався MELOVIN.

MELOVIN святкує день народження: якими образами вражав кумир молоді

Особливою рисою сценічного персонажа MELOVIN’а є кольорова лінза в оці, а також його незвичайні зачіски. Зокрема, молодий артист декілька разів кардинально змінював колір волосся, вибираючи найнесподіваніші відтінки.

MELOVIN

MELOVIN

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MELOVIN (фото з паспорта співака)

MELOVIN (фото з паспорта співака)

На початку своєї кар'єри MELOVIN постав перед камерами платиновим блондином, після "Х-фактора" він зробив собі двобарвну, чорно-білу зачіску, тривалий час артист був в образі брюнета, відрізнялися тільки його зачіски.

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

Нещодавно MELOVIN постав в абсолютно несподіваному образі із сивим волоссям. Ну і, звичайно, не варто забувати про ще один знаковий для артиста аксесуар – чорний капелюх із широкими полями.

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

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MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

MELOVIN

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак MELOVIN розповів про сумний досвід у романтичних стосунках, через що він тепер не поспішає заводити романи.

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Особа
Костянтин Бочаров (MELOVIN)
Теги
день народженняЄвробачення
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