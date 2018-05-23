MELOVIN розповів про конфлікти за лаштунками "Євробачення"

Вперше після "Євробачення-2018" український співак MELOVIN виступив в Києві на шоу "Ліга зірок" , яке вийде в ефірі каналу "Україна" в суботу, 26 травня, о 18:00, а також і відповів за лаштунками програми на запитання журналістів.

Так співак розповів, що змушувало його стрибати немов дитину і чи траплялися в Лісабоні (Португалії) будь-які конфлікти.

"У Лісабоні була дуже крута атмосфера, нас здорово приймали. Особливо приємно, що поруч зі мною була моя команда - справжніх друзів, на яких завжди можна покластися. Зізнаюся, був момент, коли я за кулісами буквально стрибав від щастя як дитина. Моїм фаворитом була Франція, і я дуже радів, коли Україна дала цій країні 12 балів", - згадав MELOVIN на знімальному майданчику в Києві.

Що ж стосується конфліктних ситуацій, на щастя, їх не виникало.

"Слава Богу, з учасниками у мене конфліктів не було. Були тільки розбіжності з приводу декорацій", - заусміхався артист.

Як повідомлялося раніше, представник від України на "Євробаченні-2018" MELOVIN за підсумками виступу в гран-фіналі конкурсу отримав 11 балів від журі і 119 балів від глядачів конкурсу. В результаті співак посів 17-е місце з 26 можливих.

Нагадаємо, в грандіозному шоу "Ліга зірок" взяли участь найяскравіші українські виконавці, серед них Оля Полякова, MONATIK, MELOVIN, The HARDKISS, Сергій Бабкін, TARABAROVA, Даша Астаф'єва, TAYANNA, Марія Яремчук, DILEMMA, Rumbero's, а також спеціальний гість - британський співак Джон Ньюмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співак MELOVIN запримітив в конкурсі "Євробачення" політику.