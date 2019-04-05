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MARUV випустила ''брудний'' кліп на конкурсну пісню Нацвідбору-2019

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Українська співачка MARUV презентувала в мережі зухвалий кліп до пісні Siren Song, з якою перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019.

5 квітня відео з'явилося на каналі артистки в YouTube, де вже активно набирає перегляди (відео дивіться нижче).

MARUV випустила ''брудний'' кліп на конкурсну пісню Нацвідбору-2019

Відео MARUV зняте в традиційному стилі виконавиці: високі підбори, латексний одяг, напівголі танцівниці й мінімум сенсу. Водночас ролик активно збирає не тільки перегляди, а й лайки глядачів. За першу годину після релізу кліп оцінили лайками понад 5 тис. користувачів.

"Той момент, коли вперше у житті протягом перших трьох хвилин дивишся кліп", "Просто вогонь", "Я чекав більшого, але все одно відмінно", — зазначили в коментарях.

У той же час фоловери артистки впевнені, що вона перемогла б у Євробаченні, якби не скандал із організаторами.

Нагадаємо, що перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

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Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.

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Особа
MARUV
Місце
Україна
Теги
Нацвідбір на ЄвробаченнявидеокліпYoutube
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Махно Володимир
Махно Володимир
тупая пизда. хоть не стыдилась бы своими высерами!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019" Ахахахах)))) ЧЕ это? Приходько отправьте (хотя там за один только еблет все диз поставят, да и выступала она в РФ), или джамалу (хотя там тоже самое), ну или... Ааа. Больше некого же. Еврейчика бродского отправьте, пусть споет)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иванов Дмитрий, тебя пошлем... ты не хуже Марув ноги раздвигаешь...
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Все нормальные укропевицы давно переехали в Россию: Лобода, Брежнева, Седокова, Марув... Список бесконечнен. В хохланде остались неудачники(-цы), которых никто не знает
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иванов Дмитрий, Брежнева певица...??? кстати по каким критериям ты определяешь, нормальная или ненормальная...???
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