Maroon 5 - Moves Like Jagger feat. Christina Aguilera

Лідер групи Maroon 5 любить цікаве співробітництво, тому в 2011 році запросив суперблондинку Крістіну Агілеру (Christina Aguilera), з якої група і записала композицію "Moves Like Jagger".

"Moves Like Jagger" - перша пісня в чарті Billboard Hot 100, яку заспівали два переможця щорічної церемонії "Греммі" в номінації Кращий новий виконавець.

Пісня і кліп присвячені фронт-мену групи Rolling Stones - Міку Джаггеру, про що і говорить назва.

Адам Левін - перший артист, якому вдалося увійти в кращу десятку синглів чарту Hot 100, в складі групи і в ролі сольного виконавця. А Крістіна Агілера увійшла в список восьми музикантів, які мають у своїй кар'єрі сингли першої величини в чарті Hot 100 протягом трьох десятиліть: в 1990-х ("Genie in a Bottle"), в 2000-х ( "What a Girl Wants" , "Come On Over Baby (All I Want Is You)" і "Lady Marmalade"), і в 2010-х ("Moves Like Jagger").

