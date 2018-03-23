Марія Яремчук здивувала кардинальною зміною іміджу

Українська поп-виконавиця Марія Яремчук вразила своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Артистка заплела дреди, почала носити берети різних кольорів, яскраві вбрання, насичений макіяж і оригінальні аксесуари. Про ці зміни в зовнішності свідчать свіжі знімки, опубліковані в Instagram-акаунті співачки.

Марія Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Марія Яремчук Instagram @m_yaremchuk

"Дайте антигістамінні. У мене алергія на ту, ким я була вчора. Коротала час року в компанії з чужими законами, записувала пісні, витрачала та заробляла на автопілоті, на автопілоті хотіла стати співачкою, на автопортреті не було жодної моєї риси. Худла, тому що неясно кому повинна бути ідеалом. Бігла, так як згідно з ким хотіла бути актуальною? Слава, яка пройде з красою, яку використовують, пісні, які не ідентифікують мою філософію... Лежать на полицях досвіду, залишені в багажному відсіку. Артист повинен бути живим", - відверто розповіла про зміни у своєму житті Марія.

Марія Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Марія Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Марія Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Марія Яремчук Instagram @m_yaremchuk

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Марія Яремчук викликала ажіотаж серед своїх підписників у Instagram декількома пікантними фото, зробленими для сторінок глянцевого журналу.