"Не буду співати чужі пісні": Марія Яремчук зробила відверте зізнання

За лаштунками шоу "Ліга зірок", яке телеканал "Україна" покаже в цю суботу, українська співачка Марія Яремчук розповіла, чим планує зайнятися в творчій відпустці.

"Мій виступ на концерті" Ліга зірок "- один із останніх і в такому образі, і в цілому. Я планую взяти творчу відпустку на деякий час", - заявила Марія.

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Також Яремчук поділилася, чим буде займатися під час перерви: "Що буду робити? Дуже хочу взяти з собою маленький рюкзачок з речами і відправитися подорожувати. Що стосується музичної діяльності, у мене є плани, і одне я знаю абсолютно точно: я більше не буду співати чужі пісні, не буду їх купувати. Буду співати тільки ті пісні, які пишу сама", - сказала співачка в інтерв'ю каналу" Україна ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія Яремчук стала панічно боятися того, що хотіла займатися все своє життя, кожен вихід до публіки перетворився в маленьку смерть.