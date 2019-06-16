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Макс Корж став татом вдруге: перше фото новонародженого

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Популярний білоруський репер Макс Корж поділився радісною новиною — він знову став батьком.

Дружина 31-річного артиста Тетяна народила йому сина. Хлопчик з'явився на світ 14 червня зростом 52 сантиметри і вагою 3120 грамів.

Про це Корж повідомив на своїй сторінці в Instagram і виклав перше фото малюка. На знімку він цілує ніжку немовляти.

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"Син! Спасибі, кохана", — підписав кадр співак.

Син! Спасибі улюблена!

Допіс, Поширення Макс Корж (@maxkorzhmus)

Свого щастя не змогла стримати і сама Тетяна Корж.

"Ласкаво просимо в цей світ, синочок. Тепер у нас з татом і сестричкою є все для повного щастя", — написала дівчина в Instagram і поділилася чорно-білим фото сина.

Нагадаємо, Макс Корж був знайомий зі своєю дружиною Танею Мацкевич вже давно. Вони виросли в одному місті Лунинець, але не дружили. Пізніше разом переїхали до Мінська, там і зав'язалася дружба. Цілих 4 роки закохані жили разом, а потім прийняли рішення одружитися. Весілля відбулося в 2012 році.

Вони виховують також 6-річну дочку Емілію, яку ласкаво називають Мімі.

🧡

Допіс, Поширення Тетяна Корж (@tatsianakorzh)

🧡

Допіс, Поширення Тетяна Корж (@tatsianakorzh)

Мімімі🥰

Допіс, Поширення Тетяна Корж (@tatsianakorzh)

😅

Допіс, Поширення Тетяна Корж (@tatsianakorzh)

бейсбол ⚾️

Допіс, Поширення Тетяна Корж (@tatsianakorzh)

Раніше OBOZREVATEL писав про феномен Макса Коржа — як білорус піднявся з вулиць до стадіонів.

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Особа
Макс Корж
Місце
Білорусь
Теги
зіркиInstagram
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