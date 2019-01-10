Майже гола: Каменських вразила мережу відвертим фото

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) порадувала своїх шанувальників новим пікантним знімком, на якому постала без одягу.

Так, Настя позувала у відвертому бікіні, яке ледве прикриває її соковиті форми. Гаряче фото опубліковано в Instargam.

Поп-діва виклала фотографію з відпочинку, який проводить у Мексиці. Артистка викликала величезний ажіотаж у мережі, також спровокувавши суперечки між шанувальниками.

Більшість фоловерів Каменських прийшли в захват від напівголого тіла співачки, тоді, як багато інших присоромили її за те, що вона занадто часто роздягається перед камерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських викликала фурор пікантним фото з відпочинку, на якому продемонструвала свою фігуру.